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السعودية تقرر إعادة فتح سفارتها في قطر.. وزير خارجية الأردن بالرياض: موقفنا واحد بشأن فلسطين ويجمعنا الكثير

وزير خارجية السعودية بن فرحان (يمين) ونظيره الأردني الصفدي خلال مؤتمر صحفي بالرياض اليوم السبت (الجزيرة)
وزير خارجية السعودية بن فرحان (يمين) ونظيره الأردني الصفدي خلال مؤتمر صحفي بالرياض اليوم السبت (الجزيرة)
16/1/2021

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن بلاده ستفتح سفارتها لدى العاصمة القطرية خلال أيام، ومن جانبه أكد نظيره الأردني عمق المصالح بين عمّان والرياض وتنسيقهما في الملفات المهمة وتطابق رؤيتيهما في القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال بن فرحان إنه سيتم "فتح سفارتنا لدى الدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام". وأضاف "السعودية ستستعيد كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر".

وأكد أن بيان قمة العلا -التي عقدت في 5 يناير/كانون الثاني الجاري بالسعودية وتم خلالها الاتفاق على المصالحة الخليجية- سينعكس إيجابيا على دور مجلس التعاون.

العمل المشترك
من جانب آخر، أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي عمق العلاقات مع السعودية، وأكد تطابق رؤيتهما حول القضايا العربية المحورية.

وقال الصفدي إن الأردن يشكر الأشقاء بالسعودية على الدعم المستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأضاف "نثمن للمملكة الشقيقة رعايتها لنصف مليون أردني يعملون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية".

وتابع "ننطلق من رؤية قيادتينا في أنه يجمعنا الكثير من المصالح، ونعتزّ بالعمل المشترك".

وأوضح الصفدي أنه بحث في السعودية القضايا الإقليمية المهمة والفرص التي "يمكن تحقيقها لصالح شعوب المنطقة".

وشدد على أنه في "القضية الفلسطينية موقف المملكتين واحد. نريد سلاما عادلا شاملا، يجسد حل الدولتين".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة على تويتر إنه شارك في قمة العلا استشعارا بالمسؤولية التاريخية وتلبية لآمال الشعوب، وذلك لرأب الصدع وأملا بمستقبل أفضل للمنطقة.

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