واشنطن تدرج "حسم" وتنظيم الدولة في مصر على قائمة الإرهاب

أدرجت الخارجية الأميركية تنظيم الدولة-ولاية سيناء في قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، إضافة إلى حركة "سواعد مصر" مشددة العقوبات المفروضة عليها.

وقالت الوزارة -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- إنه تم تصنيف جماعة "أنصار بيت المقدس" المرتبطة بتنظيم الدولة شمال سيناء، شرقي مصر، إضافة إلى حركة "سواعد مصر" المعروفة اختصارا "حسم" ضمن قوائم الإرهاب.

وظهرت "حسم" عام 2014، وتبنت عمليات اغتيال وهجمات في القاهرة ودلتا النيل، خصوصا ضد الشرطة.

وتتهم السلطات المصرية الحركة بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.