البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

مسؤول أميركي: ليس لدينا قوانين ضد الإرهاب الداخلي

أحد الترامبيين يحطم زجاج إحدى نوافذ الكونغرس (رويترز)
أحد الترامبيين يحطم زجاج إحدى نوافذ الكونغرس (رويترز)
15/1/2021

اعتبر المسؤول في هيئة مكافحة "الإرهاب" في نيويورك جون ميلر أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوانين جديدة في مواجهة الخطر الذي يمثله المتطرفون و"الإرهابيون في الداخل" على غرار أولئك الذين هاجموا مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحافي "ليس لدينا قوانين ضد الإرهاب الداخلي مقارنة بما لدينا ضد الإرهاب الدولي".

وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة إعادة تقييم المسألة بالنسبة للمجموعات التي تنشط بالولايات المتحدة، والتي تحمل فكرة إسقاط الحكومة بالقوة، مضيفا أنه "يجب أن يكون ثمة نصّ شامل يتطرق إلى منظمات الإرهاب الداخلي".

وتابع "أولئك الذين كانوا يعتبرون أنها ليست فكرة جيدة منذ أسبوعين، ينبغي عليهم على الأرجح التفكير فيها مجدداً الآن".

ولمكافحة تهديدات (المنظمات) كتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية المصنفين "إرهابيين أجنبيين" تسمح القوانين الأميركية لقوات الأمن بملاحقة أي شخص يقدم أدنى دعم مادي لهذه المجموعات.

ويمكن ملاحقة أي أميركي في حال مشاركته في نقاش على منتدى تابع لتنظيم الدولة الإسلامية، لكن لا تتم ملاحقته في حال كان يتواصل مع من وصفتهم وكالة الصحافة الفرنسية بمجموعة نازيين جدد بالولايات المتحدة، حتى لو كان يسعى إلى الحصول على أسلحة.

وأفاد محللون للوكالة الفرنسية الأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة قادرة أكثر على مواجهة "الجهاديين" منها على (مواجهة) أعمال العنف التي يرتكبها اليمين المتطرف.

ووُجّهت اتهامات الثلاثاء لـ 70شخصاً على صلة بأعمال العنف التي استهدفت الكابيتول كما تم التعرف على 170 مشتبهاً به. وتحدثت وزارة العدل عن توجيه الاتهام لـ "مئات" الأشخاص الأشهر المقبلة.

وتخشى السلطات حدوث أعمال عنف مجدداً مع اقتراب حفل تنصيب جو بايدن رئيساً في العشرين من يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

السماح للحرس الوطني بحمل الأسلحة في واشنطن وهيئة الأركان الأميركية تدين اقتحام الكونغرس

قررت السلطات الأمنية في واشنطن تشديد الإجراءات الأمنية داخل مبنى الكونغرس، كما بدأ عناصر الحرس الوطني المنتشرون في العاصمة الأميركية القيام بدوريات مسلحة، لحماية المدينة قبيل تنصيب جو بايدن.

المزيد من سياسة

السودان: لم نعلن الحرب على إثيوبيا ولن نتنازل عن أراضينا

من زيارة عبد الفتاح البرهان للفشقة لتفقد الاستعدادات العسكرية على الحدود مع إثيوبيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

عباس يحدد مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل وحماس ترحب

عباس أصدر مرسوم الانتخابات بعد أيام من لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر (وكالة الأناضول)

الحرس الثوري الإيراني يختبر طائرات مسيرة "انتحارية" وصواريخ باليستية وواشنطن تشدد العقوبات على طهران

صواريخ باليستية أطلقت خلال مناورات الرسول الأعظم في نسختها الـ15 وسط إيران (وكالة الأنباء الأوروبية)

على خطى أميركا.. روسيا تبدأ الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة وتتهم واشنطن بتقويضها

صورة تعود إلى عام 2002 لطائرة أنتونوف روسية مشاركة في عمليات الأجواء المفتوحة أثناء وجودها بمطار في بلجيكا (الأوروبية)
الأكثر قراءة

4 أعراض تعني أن لديك مناعة قوية لفيروس كورونا

منافق ولم يتكلم حين كان يفوز.. حكم إنجليزي يهاجم كلوب بسبب أزمة ركلات الجزاء

كلوب أكد أن مانشستر يونايتد حصل على عدد كبير من ركلات الجزاء (رويترز)

كلفا الخزينة الأميركية 100 ألف دولار.. إيفانكا ترامب وكوشنر يثيران جدلا بسبب منع حراسهما من استخدام دورات المياه

عدة تفاعلات برزت بشأن التقرير حيث انتقد مغردون تصرف إيفانكا وزوجها (غيتي)

تأهب في واشنطن.. تحذير جديد من هجمات أثناء تنصيب بايدن وبيلوسي تعد بمتابعة محاكمة ترامب

عمال يركبون أسلاكا شائكة وسياجا حديديا حول الكونغرس والبيت الأبيض (الفرنسية)