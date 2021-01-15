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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

مدعية نيويورك ترفع شكوى ضد الشرطة لقمعها المتظاهرين المعادين للعنصرية

اتهامات لشرطة نيويورك باستخدام "القوة المفرطة والوحشية وغير القانونية" بحسب الشكوى (رويترز)
اتهامات لشرطة نيويورك باستخدام "القوة المفرطة والوحشية وغير القانونية" بحسب الشكوى (رويترز)
14/1/2021

قدّمت المدعية الديمقراطية لولاية نيويورك شكوى ضد شرطة مدينة نيويورك، لاستخدامها "القوة المفرطة" خلال الاحتجاجات ضد العنصرية بعد وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد.

وقالت المدعية ليتيسيا جيمس، في بيان بعد التحقيق في أكثر من 1300 شكوى تلقاها مكتبها، "ما من شك في أن شرطة نيويورك استخدمت بشكل متكرر القوة المفرطة والوحشية وغير القانونية".

وأضافت أنه في الفترة من مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، قام شرطيو نيويورك "وعلى نحو صارخ" باعتقالات غير مبررة، واستخدموا الهراوات ورذاذ الفلفل وتقنيات التطويق، في مواجهة متظاهرين "مسالمين إلى حد كبير". واستشهدت بـ"155 حالة استخدم فيها شرطيون القوة المفرطة وغير المعقولة".

وتستهدف الشكوى المسجلة في محكمة مانهاتن الفدرالية، ديرموت شيا وتيرينس موناهان، وهما المسؤولان الرئيسيان في شرطة نيويورك التي تشكل أكبر قوة شرطة في الولايات المتحدة، إذ تضمّ 35 ألف عنصر، وتستهدف أيضا رئيسهما، رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي بيل دي بلاسيو.

وتؤكد المدعية أن هؤلاء "لم يدربوا ولم يشرفوا ولم يوقفوا الشرطيين المتورطين في هذه الأعمال المؤذية"، داعية إلى "إصلاحات بنيوية"، وإلى تعيين مراقب "خارجي" للتحقق من إدارة التظاهرات في المستقبل.

ولم يعقّب رئيس البلدية ومسؤولا شرطة نيويورك على ذلك.

طريقة التعامل مع الاحتجاجات أدت إلى تفاقم مشاعر عدم الثقة تجاه الشرطة (الأناضول)

غضب ضد الشرطة

وخلال احتجاجات مايو/أيار ويونيو/حزيران، عندما تظاهر عشرات الآلاف لعدة أيام في مانهاتن وبروكلين، تم تداول العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر تعامل الشرطة بخشونة أو انقضاضها على المتظاهرين السلميين. وقد تعرض قلب مانهاتن للنهب مرتين، مما دفع رئيس البلدية إلى فرض حظر تجول.

وأدى التعامل مع الاحتجاجات إلى تفاقم مشاعر عدم الثقة تجاه الشرطة التي يقول البعض إنها ساهمت في الارتفاع الحاد في جرائم القتل بنيويورك عام 2020، إذ زادت بنسبة 40% مقارنة بعام 2019.

لكن نقابة الشرطة القوية التي تحمل اسم جمعية الشرطة الخيرية، دحضت هذه الانتقادات وشجبت الفوضى التي أحدثها المتظاهرون، علما بأن رئيس الجمعية شارك في حملة إعادة انتخاب ترامب.

وتعرض العديد من عناصر الشرطة لانتقادات بعد وفاة جورج فلويد في مينيابوليس خنقا على يد شرطي أبيض.

وردد العديد من المتظاهرين في أنحاء الولايات المتحدة شعار "أوقفوا تمويل الشرطة"، مقابل دعوة ترامب وأنصاره إلى إعادة "النظام والقانون".

المصدر : الفرنسية

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