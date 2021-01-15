أبرزها صاروخ باليستي تطلقه الغواصات.. كوريا الشمالية تستعرض أحدث أسلحتها في حضور الزعيم

عرضت كوريا الشمالية ما بدا أنها أسلحة جديدة في عرض عسكري أقيم مساء أمس الخميس بحضور الزعيم كيم جونغ أون، وأبرز ما كشفت عنه صاروخ باليستي تطلقه الغواصات.

ووصفت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الأسلحة التي ظهرت خلال العرض بأنها أكثر الأسلحة الإستراتيجية تطورا في البلاد وأبرزها الصواريخ الباليستية.

وقالت الوكالة إن "أقوى سلاح في العالم، ألا وهو سلاح الصواريخ الباليستية التي تطلقها الغواصات، قد دخل الساحة واحدا تلو الآخر ليظهر بأس القوات المسلحة الثورية".

وأظهرت الصور التي نشرها الإعلام الرسمي 4 صواريخ على الأقل مزودة برؤوس سوداء وبيضاء تمر بين حشد يلوّح بالأعلام.

وكان مكتوبا على تلك الصواريخ "بوكجوكسونغ 5″، وهو ما قد يشير إلى تحديث للصواريخ "بوكجوكسونغ 4" التي كشف عنها خلال عرض عسكري أكبر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

أقوى أسلحتها النووية

ووصف الخبير بارك وون غون من جامعة هاندونغ غلوبال في كوريا الجنوبية الصواريخ بأنها "السلاح النووي الأقوى للشمال"، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

بيونغ يانغ قالت إنها عرضت أقوى أسلحتها (رويترز)

وجاء العرض في ختام مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي وصف خلاله الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الولايات المتحدة بأنها "العدو الأول لبلاده".

وأشرف كيم الذي ظهر مبتسما ويرتدي معطفا من الجلد الأسود ويعتمر قبعة من الفرو، على العرض الذي أقيم في ساحة كيم إيل سونغ وسط العاصمة بيونغ يانغ.

وشاركت في العرض قوات من المشاة والمدفعية فضلا عن دبابات وقاذفات صواريخ. وجرى استعراض جوي بطائرات قامت بتشكيل الرقم 8 احتفالا بالمؤتمر الثامن للحزب.

وفي نهاية العرض، تحركت شاحنات في الساحة وفوقها ما وصفه محللون بأنها أشكال جديدة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والصواريخ الباليستية التي تطلقها الغواصات.

خطط لإنتاج غواصة

يذكر أن كوريا الشمالية اختبرت عددا من الصواريخ التي تطلقها الغواصات، ويقول محللون إنها تسعى لتصنيع غواصة لحمل الصواريخ.

وتعهد الزعيم الكوري الشمالي ببذل أقصى الجهود لتعزيز برنامج بلاده النووي والصاروخي لمواجهة ما وصفه بالعداء الأميركي. وقد أعلن خلال مؤتمر حزبه أن بلاده أنجزت خططا لإنتاج غواصة نووية، إلا أن مثل هذه القطعة لن تكون جاهزة للعمل قبل سنوات.

العرض تضمن عددا من الصواريخ ليس من بينها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (رويترز)

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها الغواصات قد تسمح لبيونغ يانغ بتغيير إستراتيجيتها إذ تمكنها من شن هجوم مفاجئ قرب الولايات المتحدة، أو حتى تنفيذ ضربة من دون الاستعانة بقواتها البرية.

وقال الإعلام الكوري الشمالي إن العرض قدم أيضا صواريخ ذات "قوة ضاربة كبيرة للقضاء التام على الأعداء بشكل استباقي خارج الحدود".

ويعني هذا أن مدى الأسلحة يصل إلى أبعد من شبه الجزيرة الكورية، ويمكنه على الأقل الوصول إلى اليابان.

لكن بيونغ يانغ لم تكشف خلال العرض عن صواريخها الباليستية العابرة للقارات والتي يُعتقد أنها قادرة على حمل رأس حربي نووي إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

ويأتي استعراض القوة هذا قبل أيام من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة. وقد تبادل كيم جونغ أون والرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الشتائم والتهديدات، قبل أن يحصل بينهما تقارب غير متوقع تخللته لقاءات رمزية وتاريخية.

لكن لم يسجل أي تقدم في المحادثات على صعيد برنامجي بيونغ يانغ النووي والباليستي. وتوقفت المفاوضات منذ فشل القمة الثانية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي في نهاية فبراير/شباط 2019 في هانوي.

وكان أحد أسباب الفشل غياب التوافق على التنازلات التي يفترض أن تقوم بها كوريا الشمالية في مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.