بهدف مواجهة إيران.. ترامب يوسع القيادة العسكرية الأميركية الوسطى لتشمل إسرائيل والدول العربية

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أجرت تغييرا على خطة القيادة العسكرية الموحدة، ونقلت إسرائيل من منطقة عمليات القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا إلى القيادة الوسطى التي تشمل دولا عربية.

وفي بيان أصدرته اليوم الجمعة، قالت الوزارة إنها تراجع خطة القيادة الموحدة كل عامين، وتعيد تقييم الحدود والعلاقات المرتبطة بالبيئة التشغيلية، وتجري التغييرات بهدف خفض المخاطر، وحماية مصالح الولايات المتحدة وشركائها.

وأضاف البنتاغون أن خفض التوتر بين إسرائيل وجيرانها بعد توقيع اتفاقيات "أبراهام" أتاح فرصة مهمة للولايات المتحدة لجمع الشركاء الأساسيين ضد التهديدات المشتركة في المنطقة، معتبرا أن ضم إسرائيل إلى القيادة الوسطى سيتيح فرصا إضافية للتعاون مع شركاء واشنطن في القيادة، مع الحفاظ على التعاون القوى بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) نقلت عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي أمر بتوسيع القيادة العسكرية الأميركية الوسطى في الشرق الأوسط؛ لتشمل إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن الغرض من هذه الخطوة، التي تأتي قبل أيام من انتهاء ولاية ترامب، تعزيز التعاون بين إسرائيل ودول عربية ضد إيران.

وتابعت أن القرار يعني أن القيادة العسكرية الوسطى ستشرف على سياسة الجيش الأميركي في كل من إسرائيل والدول العربية.

وكان الرئيس الأميركي الحالي قد دفع بقوة باتجاه تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، وهو ما تحقق خلال العام الماضي.

الهيكلية الجديدة

ووفق الهيكلية الجديدة، فإن القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط ستتعاون مع إسرائيل والدول العربية معا، باعتبار هذه الأطراف حلفاء مشتركين.

وقال المسؤولون الأميركيون إن ترامب قرر في اللحظات الأخيرة إعادة تنظيم هيكل القيادة العسكرية الوسطى؛ استجابة لجماعات موالية لإسرائيل كانت تطالب بذلك منذ وقت طويل للدفع نحو تعاون إسرائيلي عربي ضد إيران.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن الأمر الصادر عن ترامب اتخذ حديثا، وإن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة تحركات الإدارة الحالية لتشكيل أجندة الأمن القومي التي سيرثها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، قال الجنرال مارك كيمت، مساعد قائد القوات الأميركية السابق في العراق والمستشار السابق لوزير الخارجية الأميركي، إن أمر الرئيس ترامب بتوسيع القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل يمكن يؤدي إلى تشكيل تحالف معاد لإيران.