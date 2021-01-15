احتجاجات في البحرين بعد تعيين قائم بأعمال سفارة إسرائيل في المنامة

تظاهر عدد من الناشطين البحرينيين اليوم الجمعة رفضا لتعيين قائم بأعمال السفير الإسرائيلي في البلاد، واستنكارا للتطبيع مع تل أبيب.

ونشرت جمعية الوفاق الوطني البحرينية مشاهد في حسابها على تويتر لمشاركين في المظاهرة حملوا لافتات ترفض التطبيع وتعتبر تعيين ممثل لإسرائيل في البحرين عملا استفزازيا، محذرين من سموهم الصهاينة بأنهم لن يكونوا في مأمن على أرض البحرين، على حد تعبيرهم.

وحمل المحتجون لافتات تندد بالتطبيع مع إسرائيل، وأظهرت الصور قيامهم بحرق الأعلام الإسرائيلية.

وكتب على بعض اللافتات "إسرائيل ليست دولة، بل كيان غاصب مجرم".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت أمس الخميس عن تعيين إيتاي تاغنر قائما بأعمال سفارتها في البحرين، ويأتي ذلك فيما تتسارع وتيرة تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة بموجب الاتفاق الذي وقعه الجانبان في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر إن تاغنر اجتمع مع وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية عبد الله بن أحمد آل خليفة.

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع برعاية أميركية تنامت العلاقات السياسية والاقتصادية بين البحرين وإسرائيل، ووقع الجانبان اتفاقات في مجالات مختلفة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زار وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إسرائيل، واتفق مع مسؤوليها على تبادل السفارات ومنح تأشيرات للمسافرين من الجانبين.

وبمناسبة توقيع اتفاق التطبيع في واشنطن اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل إنجاز تاريخي يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.