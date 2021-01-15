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سياسة|السعودية

السعودية تعلن اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاهها

طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين (رويترز)
طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين (رويترز)
15/1/2021

قالت قناة الإخبارية السعودية إن قوات بلادها اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه أراضيها.

وأضافت أن الطائرات المفخخة دون طيار تم إطلاقها من محافظة الحُديدة (غرب) على أيدي جماعة الحوثي.

واتهم بيان للتحالف السعودي الإماراتي مليشيات الحوثي بانتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم الموقعة عام 2018 بين الحكومة اليمنية والحوثيين للهدنة في محافظة الحديدة اليمنية.

جاءت هذه الأحداث بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيصنف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا أجنبيا، في خطوة حذرت الأمم المتحدة من أنها قد تقوض محادثات السلام وتزيد صعوبة حصول اليمنيين -الذين يعيشون أكبر أزمة إنسانية في العالم- على الغذاء.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن حربا، منذ سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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