البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

سلاح نادر استخدم مرتين ضد ترامب.. تعرف على آلية إقالة الرئيس الأميركي

ترامب يواجه المحاكمة البرلمانية للمرة الثانية فترة حكمه (الأناضول)
ترامب يواجه المحاكمة البرلمانية للمرة الثانية فترة حكمه (الأناضول)
15/1/2021

وجه مجلس النواب الأميركي الأربعاء الاتهام إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ "التحريض" على أعمال العنف في مبنى الكونغرس، مما يدخله التاريخ بصفته الرئيس الأميركي الوحيد الذي تعرض مرتين لآلية العزل التي نادرا ما يتم اللجوء إليها في الأساس.

ويمنح الدستور الكونغرس إمكانية عزل الرئيس أو نائبه أو قضاة فدراليين أو سواهم، في حال ارتكاب جرائم الخيانة أو الفساد أو جرائم جنائية أو جنح كبرى أخرى.

وتجري الآلية على مرحلتين، حيث يقوم مجلس النواب أولا بالتصويت بغالبية بسيطة على البيان الاتهامي الذي يعرض بالتفصيل الوقائع المنسوبة إلى الرئيس.

وأقر 232 نائبا بينهم 10 جمهوريين، مقابل 197، الأربعاء، تهمة وحيدة ضد ترامب وهي "التحريض على التمرد".

وبعد ذلك تدخل المحاكمة المرحلة الثانية بمجلس الشيوخ الذي يعود له قرار محاكمة الرئيس المتهم.

وفي ختام المداولات، يقوم أعضاء مجلس الشيوخ المئة بالتصويت. وتتطلب إدانة الرئيس موافقة غالبية الثلثين. وفي هذه الحالة يقال الرئيس بشكل تلقائي وبدون إمكانية الطعن في القرار، ويتولى نائبه الرئاسة.

وإذا لم يحدث ذلك، تتم تبرئة الرئيس. أما في حال إدانته، فتجري عملية تصويت ثانية بالغالبية البسيطة لمنعه من الترشح مجددا.

الحالات السابقة

شهدت الولايات المتحدة 3 آليات عزل للرئيس في تاريخها، لكنها انتهت جميعها بالبراءة.

وجرت أول آلية عزل عام 1868 بحق الرئيس الديمقراطي أندرو جونسون بعدما أقال أحد وزرائه. وعام 1998، اتُهم الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بـ "حنث اليمين" بشأن علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، وجه مجلس النواب إلى ترامب تهمة "سوء استغلال السلطة، عرقلة عمل الكونغرس" بعدما طلب من أوكرانيا التحقيق مع نجل خصمه (الرئيس المنتخب) الديمقراطي جو بايدن، لقاء منح مساعدة عسكرية تم تجميدها وهي أساسية للبلد الذي يشهد حربا.

غير أن مجلس الشيوخ -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- برأه في 5 فبراير/شباط 2020 بعد محاكمة استمرت أسبوعين.

عام 1974، فضل الجمهوري ريتشارد نيكسون الاستقالة لتجنب إقالته التي كانت مؤكدة بسبب فضيحة ووترغيت.

هل يمكن محاكمة رئيس سابق؟

أعلن الرئيس الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الأربعاء أن محاكمة ترامب لا يمكن أن تجري قبل انتهاء ولايته في 20 يناير/كانون الثاني.

ولا يوضح الدستور التدابير التي يمكن اتخاذها بعد انتهاء مهام الرئيس المتهم. وعام 1876، تساءل أعضاء مجلس الشيوخ إن كان من صلاحياتهم محاكمة وزير الحرب وليام بيلكناب بعدما غادر الإدارة، واستنتجوا أن ذلك ممكن، وانتهت المحاكمة بتبرئته من تهم الفساد الموجهة إليه.

كما أن الدستور لا يحدد جدولا زمنيا. ويمكن بالتالي لمجلس النواب التريث قبل إحالة بيان الاتهام على مجلس الشيوخ، حتى يتسنى تثبيت الفريق الحاكم الجديد والمصادقة على أولى تدابير بايدن.

سيناريوهات المحاكمة

ينقسم مجلس الشيوخ بالتساوي بين 50 ديمقراطيا و50 جمهوريا. وبالتالي يبدو من الصعب تحقيق غالبية الثلثين، خصوصا وأن عضوا جمهوريا واحدا صوت مع الديمقراطيين في آلية العزل الأولى بشأن الفضيحة الأوكرانية.

لكن بعدما ألمح ترامب إلى إمكانية ترشحه بانتخابات 2024، قد يعمد بعض الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ إلى المصادقة على التهمة الموجهة إليه بهدف إبعاده نهائيا عن السياسة.

وقد أبلغ ماكونيل أنه لا يستبعد التصويت لإدانة ترامب، في موقف لافت، إذ أنه قاد بيد من حديد المحاكمة السابقة في مجلس الشيوخ، مبقيا أعضاء الغالبية موحدين خلف الرئيس.

غير أن ترامب لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة لدى ملايين الأميركيين، وقد يتردد بعض الأعضاء في إثارة عداء هؤلاء الناخبين.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

محاكمة ترامب.. أهداف ومآلات تسابق الزمن

قال جون مالكوم نائب رئيس مركز دراسات الحكومة والدستور إن من الواضح أن مجلس الشيوخ الأميركي سيسير قدما في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، رغم أنه لن يكون رئيسا بحلول الـ20 من الشهر الجاري.

استنفار أمني بواشنطن قبيل تنصيب بايدن.. تواصل الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن عزل ترامب

طالب نواب ديمقراطيون بالإسراع في محاكمة الرئيس الأميركي المنصرف دونالد ترامب بمجلس الشيوخ، بينما دافع جمهوريون عن رفضهم إجراءات عزله، وتشدد السلطات إجراءاتها الأمنية لتأمين حفل تنصيب الرئيس جو بايدن.

المزيد من سياسة

السودان: لم نعلن الحرب على إثيوبيا ولن نتنازل عن أراضينا

من زيارة عبد الفتاح البرهان للفشقة لتفقد الاستعدادات العسكرية على الحدود مع إثيوبيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

عباس يحدد مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل وحماس ترحب

عباس أصدر مرسوم الانتخابات بعد أيام من لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر (وكالة الأناضول)

الحرس الثوري الإيراني يختبر طائرات مسيرة "انتحارية" وصواريخ باليستية وواشنطن تشدد العقوبات على طهران

صواريخ باليستية أطلقت خلال مناورات الرسول الأعظم في نسختها الـ15 وسط إيران (وكالة الأنباء الأوروبية)

على خطى أميركا.. روسيا تبدأ الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة وتتهم واشنطن بتقويضها

صورة تعود إلى عام 2002 لطائرة أنتونوف روسية مشاركة في عمليات الأجواء المفتوحة أثناء وجودها بمطار في بلجيكا (الأوروبية)
الأكثر قراءة

4 أعراض تعني أن لديك مناعة قوية لفيروس كورونا

منافق ولم يتكلم حين كان يفوز.. حكم إنجليزي يهاجم كلوب بسبب أزمة ركلات الجزاء

كلوب أكد أن مانشستر يونايتد حصل على عدد كبير من ركلات الجزاء (رويترز)

كلفا الخزينة الأميركية 100 ألف دولار.. إيفانكا ترامب وكوشنر يثيران جدلا بسبب منع حراسهما من استخدام دورات المياه

عدة تفاعلات برزت بشأن التقرير حيث انتقد مغردون تصرف إيفانكا وزوجها (غيتي)

تأهب في واشنطن.. تحذير جديد من هجمات أثناء تنصيب بايدن وبيلوسي تعد بمتابعة محاكمة ترامب

عمال يركبون أسلاكا شائكة وسياجا حديديا حول الكونغرس والبيت الأبيض (الفرنسية)