البث الحي
سياسة|تركيا

أردوغان يتمسك بشراء صواريخ "إس-400" الروسية ويأمل أن تحل مشكلة صفقة طائرات "إف-35" الأميركية في عهد بايدن

أردوغان يتحدث للصحفيين بعد أداء صلاة الجمعة (وكالة الأناضول)
أردوغان يتحدث للصحفيين بعد أداء صلاة الجمعة (وكالة الأناضول)
15/1/2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ماضية في صفقة شراء منظومة صواريخ "إس-400" (S-400) الروسية، وأن من حقها الحصول على السلاح دون إذن من أحد، كما أعرب عن أمله في حل مشكلة تسليم طائرات "إف-35" (F-35) بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وعقب أداء صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول قال أردوغان للصحفيين إن تركيا ستمضي قدما في خططها للحصول على الدفعة الثانية من منظومة صواريخ "إس-400″، مشددا على تمسك بلاده بالحصول على أسلحة دفاعية دون استئذان أي طرف.

وأضاف أنه لا يعرف موقف بايدن بشأن ذلك، لكن ما يعرفه هو أن تركيا ستمضي قدما في خطواتها الدفاعية على غرار ما حصل في عهد سلفه دونالد ترامب.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا عضوة في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، وأنها اشترت طائرات أميركية من طراز "إف-35" ودفعت مقابلها مبالغ طائلة، لكن حليفتها الولايات المتحدة لم تسلمها إياها، ووصف ذلك بالخطأ الكبير في الأعراف الدبلوماسية.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في حل مشكلة تسليم طائرات "إف-35" لتركيا عقب تولي بايدن السلطة.

وخلال مشاركته في افتتاح متحف للرسم والنحت، قال أردوغان إن الحقوق السيادية للدول باتت عرضة للهجمات في العالم الرقمي أكثر من الحدود الفعلية.

وأضاف "سنوسع مفهومنا للدفاع ليشمل الوطن السيبراني في العالم الرقمي كما الوطن الأزرق في البحار".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد صرح أمس الخميس بأن تراجع بلاده عن شراء صواريخ "إس-400" في غاية الصعوبة، مضيفا "ندعو الولايات المتحدة إلى النأي عن لغة التهديد مثل العقوبات".

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات استهدفت هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير و3 موظفين آخرين بعد شراء الهيئة منظومة "إس-400".

وتقول تركيا إن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية ضرورة، إذ لم تتمكن من شراء نظم دفاعية من أي دولة عضوة في حلف الناتو بشروط مرضية، فيما تقول الولايات المتحدة إن صواريخ "إس-400" تشكل تهديدا لمقاتلاتها "إف-35" ولأنظمة دفاع حلف شمال الأطلسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

السودان: لم نعلن الحرب على إثيوبيا ولن نتنازل عن أراضينا

من زيارة عبد الفتاح البرهان للفشقة لتفقد الاستعدادات العسكرية على الحدود مع إثيوبيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

عباس يحدد مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل وحماس ترحب

عباس أصدر مرسوم الانتخابات بعد أيام من لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر (وكالة الأناضول)

الحرس الثوري الإيراني يختبر طائرات مسيرة "انتحارية" وصواريخ باليستية وواشنطن تشدد العقوبات على طهران

صواريخ باليستية أطلقت خلال مناورات الرسول الأعظم في نسختها الـ15 وسط إيران (وكالة الأنباء الأوروبية)

على خطى أميركا.. روسيا تبدأ الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة وتتهم واشنطن بتقويضها

صورة تعود إلى عام 2002 لطائرة أنتونوف روسية مشاركة في عمليات الأجواء المفتوحة أثناء وجودها بمطار في بلجيكا (الأوروبية)
الأكثر قراءة

4 أعراض تعني أن لديك مناعة قوية لفيروس كورونا

منافق ولم يتكلم حين كان يفوز.. حكم إنجليزي يهاجم كلوب بسبب أزمة ركلات الجزاء

كلوب أكد أن مانشستر يونايتد حصل على عدد كبير من ركلات الجزاء (رويترز)

كلفا الخزينة الأميركية 100 ألف دولار.. إيفانكا ترامب وكوشنر يثيران جدلا بسبب منع حراسهما من استخدام دورات المياه

عدة تفاعلات برزت بشأن التقرير حيث انتقد مغردون تصرف إيفانكا وزوجها (غيتي)

تأهب في واشنطن.. تحذير جديد من هجمات أثناء تنصيب بايدن وبيلوسي تعد بمتابعة محاكمة ترامب

عمال يركبون أسلاكا شائكة وسياجا حديديا حول الكونغرس والبيت الأبيض (الفرنسية)