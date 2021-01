هل ينفصل ترامب عن الجمهوريين ويشكل حزبه السياسي؟

لدى مغادرته مطار مدينة رونالد ريغان المجاور للعاصمة واشنطن صباح يوم الجمعة الماضي اصطدم ليندسي غراهام السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية بعدد من أنصار الرئيس دونالد ترامب الغاضبين.

واقترب أنصار الرئيس المنتهية ولايته من السيناتور المقرب من ترامب وصاحوا "أنت خائن، إنك تعلم أن الانتخابات تم تزويرها ضد ترامب، تعلم أن ترامب يجب أن يستمر رئيسا".

وتشير هذه الحادثة على الرغم من بساطتها إلى أن أنصار الرئيس ترامب لن يختفوا من الساحة السياسية الأميركية في وقت قريب، وسيستمرون في ولائهم له.

وكان السيناتور غراهام المعروف بقربه ودعمه الواسع للرئيس ترامب قد دافع عن تصديق أعضاء مجلسي الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية، وقال إن "ما قمنا به هو عمل قانوني، تم التصديق على جو بايدن كرئيس جديد للولايات المتحدة".

Lindsey Graham swarmed by angry Trump supporters at the airport. “It’s gonna be like this wherever you go, for the rest of your life!” https://t.co/OEqIgmEwqp

— Liam Stack (@liamstack) January 8, 2021