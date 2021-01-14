كوريا الجنوبية تطلب دعم قطر لحل مشكلة احتجاز إيران ناقلة النفط

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن تشوي جونغ-جون نائب وزير الخارجية طلب من قطر تقديم الدعم لحل قضية احتجاز إيران ناقلة النفط الكورية وطاقمها.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة أن نائب الوزير اجتمع مع كبار المسؤولين القطريين بالدوحة -ومن بينهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي- واتفق معهم على مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات البناء والطاقة والصحة، وعلى الساحة الدولية مثل الأمم المتحدة.

وطلب تشوي من المسؤولين القطريين تقديم أقصى قدر من الدعم يمكن أن تقدمه بلادهم لحل قضية احتجاز الناقلة الكورية من قبل إيران.

كما اجتمع المسؤول الكوري الجنوبي مع سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، واتفق معه على مواصلة التعاون بين البلدين في تطوير الطاقة والنقل.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في 4 يناير/كانون الثاني الجاري أن البحرية الإيرانية أوقفت الناقلة "هانكوك تشيمي" لمخالفتها "القوانين البيئية البحرية"، وعلى إثر ذلك طالبت سول بالإفراج سريعا عن الناقلة وأفراد طاقمها الـ20.

وبعد أيام من توقيف الناقلة اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز أرصدة بقيمة 7 مليارات دولار "رهينة" لديها، وعدم السماح باستخدامها في ظل العقوبات المفروضة من واشنطن.

وكانت إيران من أبرز موردي النفط إلى كوريا الجنوبية أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا، لكن سول توقفت عن شراء هذا النفط بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات.