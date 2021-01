في حركة تنقلات محدودة.. تعيين متهم في قضية ريجيني مساعدا لوزير الداخلية المصري

كشفت حركة تنقلات وترقيات محدودة في وزارة الداخلية المصرية، عن تعيين اللواء طارق صابر مساعدا لوزير الداخلية للأحوال المدنية، وهو أحد الضباط المتهمين في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وكان مسؤولا في جهاز الأمن الوطني (الاستخبارات الداخلية).

ونشرت الصحف المصرية قرار وزير الداخلية محمود توفيق إجراء حركة تنقلات وترقيات محدودة لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية، بهدف مواجهة التحديات الأمنية في البلاد.

وقال نشطاء إن نقل صابر من جهاز الأمن الوطني إلى الأحوال المدنية، هو استبعاد في الحقيقة قبل خروجه للمعاش (التقاعد)، نظرا لأن الأمن الوطني هو أهم قطاعات وزارة الداخلية وأكثرها نفوذا وهيمنة على الشأن المصري الداخلي.

والشهر الماضي، أعلن النائب العام الإيطالي مايكل بريتيبينو انتهاء التحقيقات في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني بمصر عام 2016، بتوجيه تهم القتل العمد والتعذيب والخطف لـ4 ضباط مصريين، بينما أُسقطت الدعوى عن المتهم الخامس لعدم كفاية الأدلة.

وأكد النائب العام الإيطالي أن ريجيني عُذّب مرات عدة خلال فترة احتجازه، وتُوفي إثر ضربة على الرأس من الخلف، موضحا أنه أبلغ نظيره المصري نتائج التحقيق الإيطالي، وأن النائب العام المصري رفض هذه النتائج.

وكشفت النيابة الإيطالية أن المتهمين هم: اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والنقيب حسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف.

بدوره، قال عضو مجلس النواب الإيطالي ماسيمو أونغارو إن السلطات الإيطالية استطاعت تقديم أدلة كاملة للقضاء عن المتورطين في مقتل ريجيني بمصر مطلع 2016.

وأوضح أونغارو -في حديث لحلقة (2021/1/13) من برنامج "بلا حدود"- أن المدّعين الإيطاليين يعتقدون أن 13 شخصا كانوا ضالعين في عملية الخطف والقتل، لكن هناك أدلة على 4 منهم فقط، ولذلك ستكون المحاكمة غيابيا ضد 4 ضباط مصريين، مضيفا "ونعتقد أن الرائد مجدي شريف مسؤول شخصيا عن تعذيب وقتل ريجيني".

General Tarek Saber of the National Security Sector was transferred today to the interior ministry’s civil status department, which issues national IDs and birth certificates. Last month Italian prosecutors charged Saber in the case of torturing and murdering #Giulio_Regeni

