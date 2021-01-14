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سياسة|يمن

اليمن.. جماعة الحوثي تتهم التحالف بشنّ سلسة غارات على صنعاء ومناطق متفرقة

غارات سابقة على صنعاء (رويترز)
غارات سابقة على صنعاء (رويترز)
14/1/2021

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين -مساء الخميس- إن التحالف السعودي الإماراتي شنّ 20 غارة في مناطق بمحافظات صنعاء ومأرب وصعدة وعمران خلال 24 ساعة.

وأكد الموقع الإلكتروني لقناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، أن طيران ما سماه "العدوان " شن الخميس غارتين على مطار صنعاء الدولي.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد تعرضت مديرية جبل مراد في مأرب لـ12 غارة، بينما تعرضت مديرية الظاهر في صعدة لـ4 غارات، ومديرية كتاف لغارة أخرى، أما في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران فتم توثيق غارة واحدة.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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