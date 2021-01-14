اليمن.. جماعة الحوثي تتهم التحالف بشنّ سلسة غارات على صنعاء ومناطق متفرقة

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين -مساء الخميس- إن التحالف السعودي الإماراتي شنّ 20 غارة في مناطق بمحافظات صنعاء ومأرب وصعدة وعمران خلال 24 ساعة.

وأكد الموقع الإلكتروني لقناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، أن طيران ما سماه "العدوان " شن الخميس غارتين على مطار صنعاء الدولي.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد تعرضت مديرية جبل مراد في مأرب لـ12 غارة، بينما تعرضت مديرية الظاهر في صعدة لـ4 غارات، ومديرية كتاف لغارة أخرى، أما في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران فتم توثيق غارة واحدة.