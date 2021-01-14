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سياسة|إمارات عربية متحدة

الإمارات تحقق في انفجار داخل قنصليتها في دكا وترجح فرضية الحادث العرضي

شعار وزارة الخارجية الإماراتية (مواقع التواصل الاجتماعي)
شعار وزارة الخارجية الإماراتية (مواقع التواصل الاجتماعي)
14/1/2021-|آخر تحديث: 14/1/202106:21 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الخارجية الإماراتية أن التحقيقات متواصلة بشأن ملابسات انفجار وقع داخل مبنى تابع لقنصلية الإمارات في دكا عاصمة بنغلاديش، لكنها رجحت أن ذلك كان نتيجة حادث عرضي.

ففي بيان نشرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن التحقيقات الأولية بشأن الانفجار الذي وقع أمس الأربعاء في مركز التأشيرات التابع للسفارة في دكا كان عرضيا نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف بالمركز.

وأضافت أن السفارة تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية في بنغلاديش بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الانفجار.

وجاء البيان ردا على تقارير إعلامية جرى تداولها بشأن الحادث الذي وقع في مركز التأشيرات التابع للقنصلية الإماراتية في جدة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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