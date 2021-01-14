دعا واشنطن للحوار.. وزير الدفاع التركي: التراجع عن صفقة "إس-400" في غاية الصعوبة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن "تراجع بلاده عن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" (S-400) في غاية الصعوبة"، لكنه عبر عن أمله في حل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة بالحوار.

وأكد أكار أن تركيا تجري محادثات مع روسيا للحصول على شحنة ثانية من أنظمة "إس-400".

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات استهدفت هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير و3 موظفين آخرين بعد شراء الهيئة منظومة "إس-400″، والبلدان عضوان في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).

وقال أكار في لقاء مع المراسلين الأجانب بأنقرة إن "التراجع عن النقطة التي وصلنا إليها صعب للغاية، وندعو الولايات المتحدة إلى النأي عن لغة التهديد مثل العقوبات".

وتابع "نريد حل المشاكل عبر الحوار، وإذا أراد الجانب الأميركي حلا فإنه يمكن التوصل إليه من خلال العمل على المستوى الفني".

وتقول تركيا إن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية ضرورة، إذ لم تتمكن من شراء نظم دفاعية من أي دولة عضوة في حلف شمال الأطلسي بشروط مرضية.

من جانبها، تقول الولايات المتحدة إن صواريخ "إس-400" تشكل تهديدا لمقاتلاتها "إف-35" (F-35) وأنظمة دفاع حلف شمال الأطلسي، وهو قول ترفضه تركيا.