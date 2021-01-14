إسرائيل تعيّن قائما بأعمال سفارتها في البحرين تكريسا لتطبيع العلاقات

كشفت الخارجية الإسرائيلية -الخميس- عن تعيين قائم بأعمال سفارتها في البحرين، وذلك نتيجة لتسارع وتيرة تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر إن القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في البحرين هو إيتاي تاغنر، وأضافت أن تاغنر اجتمع مع وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية عبد الله بن أحمد آل خليفة.

وأشارت إلى أن الدبلوماسي الإسرائيلي المعين في المنامة عبّر للمسؤول البحريني عن "تقدير إسرائيل للسياسة الحكيمة والرائدة لمملكة البحرين التي تسهم في تعزيز أمن وازدهار المنطقة".

اجتمع إيتاي تاغنر القائم بأعمال سفير إسرائيل لدى البحرين مع الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية. أعرب تاغنر عن تقدير إسرائيل للسياسة الحكيمة والرائدة لمملكة البحرين التي تسهم في تعزيز أمن وازدهار المنطقة متمنيًا للمملكة دوام التقدم والرقي pic.twitter.com/NPMqOKqOVR — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 14, 2021

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع برعاية أميركية منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، تنامت العلاقات السياسية والاقتصادية بين البحرين وإسرائيل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إسرائيل، واتفق مع مسؤوليها على تبادل السفارات ومنح تأشيرات للمسافرين من الجانبين.

وبمناسبة توقيع اتفاق التطبيع في واشنطن، اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل إنجاز تاريخي يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.