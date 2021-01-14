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سياسة|بحرين

إسرائيل تعيّن قائما بأعمال سفارتها في البحرين تكريسا لتطبيع العلاقات

وزير خارجية البحرين أثناء توقيعه -في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالمنامة- اتفاقات مع مستشار الأمن الإسرائيلي مئير بن شبات (الأناضول)
وزير خارجية البحرين أثناء توقيعه -في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالمنامة- اتفاقات مع مستشار الأمن الإسرائيلي مئير بن شبات (الأناضول)
14/1/2021

كشفت الخارجية الإسرائيلية -الخميس- عن تعيين قائم بأعمال سفارتها في البحرين، وذلك نتيجة لتسارع وتيرة تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر إن القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في البحرين هو إيتاي تاغنر، وأضافت أن تاغنر اجتمع مع وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية عبد الله بن أحمد آل خليفة.

وأشارت إلى أن الدبلوماسي الإسرائيلي المعين في المنامة عبّر للمسؤول البحريني عن "تقدير إسرائيل للسياسة الحكيمة والرائدة لمملكة البحرين التي تسهم في تعزيز أمن وازدهار المنطقة".

 

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع برعاية أميركية منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، تنامت العلاقات السياسية والاقتصادية بين البحرين وإسرائيل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إسرائيل، واتفق مع مسؤوليها على تبادل السفارات ومنح تأشيرات للمسافرين من الجانبين.

وبمناسبة توقيع اتفاق التطبيع في واشنطن، اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل إنجاز تاريخي يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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