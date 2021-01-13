التحق بمنصات أخرى.. يوتيوب يعلق قناة ترامب ويحذف مقطعا بسبب "مخاطر حصول عنف"

علق موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل الثلاثاء مؤقتا قناة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وحذف مقطع فيديو لانتهاكه قواعد الموقع، التي تمنع التحريض على العنف.

وقال يوتيوب -في بيان- إنه "في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديدا تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياساتنا".

وأضاف البيان أن القناة الآن ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد، أقله لـ7 أيام.

وأكدت منصة مشاركة الفيديوهات أنها ستقوم "بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى" على قناة ترامب لمخاوف متعلقة بالسلامة.

ويتابع حساب الرئيس الأميركي على يوتيوب 2.77 مليون مشترك.

وكان موقع فيسبوك علّق حسابي ترامب على منصته ومنصة إنستغرام عقب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول؛ مما عطّل مؤقتا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي الإعلان عن التعليق الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ إن ترامب يستخدم المنصة للتحريض على العنف، معبرا عن القلق إزاء مواصلته القيام بذلك.

وذهب موقع تويتر أبعد من ذلك، حيث قام بإغلاق حساب ترامب وحرمانه من منصته المفضلة. وقبل ذلك، عمدت المنصة إلى وضع إشارات تحذير على تغريداته المشككة في نتائج الانتخابات.

وحذفت الشركة أيضا أكثر من 70 ألفا من الحسابات المرتبطة بحركة "كيو أنون"، المؤيدة لنظرية المؤامرة التي تعتبر دونالد ترامب بطلا.

وتتضمن الصفحة الرئيسية لقناة ترامب على يوتيوب مقطع فيديو يعود إلى شهر، يشكك فيه بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحصل الفيديو على 5.8 ملايين مشاهدة.

والثلاثاء، دعا ناشطون موقع يوتيوب للانضمام إلى منصات أخرى أوقفت حسابات ترامب، مهددين بحملة لمقاطعة الإعلانات.