لأول مرة.. تعيين مهاجر سوري الأصل وزيرا للنقل في الحكومة الكندية

عيّن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مواطنه السوري الأصل عمر الغبرا وزيرا للنقل ليصبح أول مهاجر من سوريا يتولى حقيبة وزارية في الحكومة الكندية.

وتم تعيين الغبرا (51 عاما) في إطار تعديل وزاري قام به ترودو أمس الثلاثاء، وشمل وزراء الخارجية والنقل والابتكار.

وولد وزير النقل الكندي الجديد عام 1969 في مدينة الخُبر بالسعودية لوالدين سوريين، وتنقل بين المملكة وبين بلده الأصلي سوريا، وقد نال شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق، قبل أن يواصل دراسته في كندا التي حصل على جنسيها، وحصل فيها على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال.

وفي عام 2006، انتخب الغبرا لأول مرة نائبا في البرلمان الكندي عن الحزب الليبرالي الذي يتزمه ترودو، وأعيد انتخابه نائبا في 2015 عن مدينة ميسيساغا الواقعة في مقاطعة أونتاريو.

وشغل الوزير الجديد، الذي خلف الوزير السابق مارك غارنو، مناصب حكومية عدة في قطاعات مختلفة بينها التجارة والشؤون الخارجية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل الكندية تعيين الغبرا على رأسها ورحبت به، كما نشرت نبذة عن عمله في مضمار السياسة منذ انتخابه نائبا لأول مرة.

من جهته، نشر الوزير السوري الأصل تغريدة على تويتر تعهد فيها بالعمل على تطوير قطاع النقل.