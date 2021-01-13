رئيس وزراء الكويت يقدم استقالة حكومته إلى أمير البلاد

أفاد مراسل الجزيرة في الكويت بأن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قدم استقالة حكومته إلى أمير البلاد، وذلك بعد يوم واحد من تقديم أعضاء حكومته استقالاتهم.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فإن ذلك جاء خلال استقبال أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء في قصر بيان بمحافظة حولي.

وذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء رفع إلى الأمير كتاب استقالة الحكومة، من دون تفاصيل بشأن البت فيها.

والثلاثاء، قدم مجلس الوزراء استقالاته إلى رئيس الحكومة، قبل أقل من شهر على تشكيله.

وجاءت هذه الخطوة في ظل انسداد أفق العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، إثر استجواب وجهه 3 من أعضاء البرلمان إلى رئيس الوزراء، وإعلان 38 نائبا من أصل 50 تأييدهم له؛ مما يعني وجود غطاء كاف للإطاحة برئيس الحكومة.

وكان مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي قال إن هذه الحكومة بعد استقالتها اليوم ستكون ثاني أقصر الحكومات عمرا في تاريخ الكويت.