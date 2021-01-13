الاتحاد الأوروبي يندد بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين في اليمن "إرهابيين"

ندد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بقرار الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تصنيف الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية"، معتبرا أن هذه الخطوة يمكن أن تجعل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في البلد "أكثر صعوبة".

وحذّر المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن "تصنيف الولايات المتحدة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية أجنبية، وتصنيف 3 من قادتها على هذا النحو، قد يجعل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حلٍّ شامل للنزاع في اليمن، أكثر صعوبة".

وتابع المتحدث أن "الاتحاد الأوروبي قلق خصوصا من تداعيات هذا القرار على الأوضاع الإنسانية في اليمن المعرّض حاليا لخطر مواجهة مجاعة عامة وشيكة".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي على قناعة بأن الحل السياسي الشامل فقط هو ما يمكن أن يضع حدا للنزاع في اليمن"، مؤكدا أن التكتل "سيواصل الدعوة للحوار بين كل الأطراف".

واعتبرت الأمم المتحدة أن قرار الولايات المتحدة تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن "إرهابيين" من شأنه "التسبب بتداعيات إنسانية وسياسية خطيرة"، وفق ما أعلن المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك.