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سياسة|سوريا

مقتل 5 جنود سوريين و11 عنصرا مواليا لإيران بغارات إسرائيلية

الطائرات الإسرائيلية نفذت مئات الغارات على مواقع للنظام السوري والمليشيات الإيرانية خلال السنوات الماضية (الجزيرة)
الطائرات الإسرائيلية نفذت مئات الغارات على مواقع للنظام السوري والمليشيات الإيرانية خلال السنوات الماضية (الجزيرة)
13/1/2021

قتل ما لا يقل عن 5 عسكريين سوريين و11 مقاتلا بفصائل موالية لإيران، في غارات شنتها فجر اليوم الأربعاء طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "سلاح الجو الإسرائيلي شن أكثر من 18 ضربة جوية، في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال".

ولفت المرصد إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير مستودعات أسلحة، مشيرا إلى أن المواقع المستهدفة تتمركز فيها مليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني و"فاطميون"، وأن هذه المليشيات تتخذ من هذه المواقع مراكز للتدريب وإعداد المقاتلين.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأربعاء "إن عدوانا إسرائيليا استهدف مناطق في دير الزور والبوكمال"، ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

ولم يصدر على الفور تعقيب إسرائيلي على ما ذكرته "سانا".

ومنذ سنوات، شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع لقوات النظام السوري وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمليشيات التابعة لها، حيث تقول إسرائيل إنها تريد منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وفي تقرير نادر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوعين إنّه قصف خلال عام 2020 نحو 50 هدفا في سوريا.

وأسفرت الحرب في سوريا عن مقتل مئات الآلاف وتشريد ملايين آخرين منذ 2011.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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