البث الحي
سياسة|كويت

أعضاء الحكومة الكويتية يقدمون استقالاتهم لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد منتصف الشهر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد منتصف الشهر الماضي (رويترز)
12/1/2021

أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية أن أعضاء الحكومة قدموا استقالاتهم اليوم الثلاثاء لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووضعوها تحت تصرفه.

وقال المتحدث طارق المزرم -في تغريدة على تويتر- إن رئيس الوزراء استقبل "في قصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح وأصحاب المعالي الوزراء، حيث رفع لسموه استقالة كل أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرف سموه".

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، فإن هذه الخطوة جاءت "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

ويأتي هذا بعد أن تقدم 3 نواب في البرلمان -الذي تم انتخابه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وغلب على تشكيله نواب معارضون- بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري.

وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا على الأقل من أصل 50 يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي إن الحكومة لا تعد مستقيلة بعد، لأن رئيسها لم يتقدم باستقالته.

وأوضح أن الخطوة التالية المتوقعة هي أن يرفع رئيس الوزراء استقالته وأعضاء الحكومة إلى أمير البلاد، وربما يكون ذلك غدا الأربعاء، أو مطلع الأسبوع المقبل، حيث يتم هذا الإجراء قبل 19 من الشهر الجاري، تجنبا للاستحقاق الدستوري الذي يقضي بصعود رئيس الحكومة إلى منصة البرلمان لتفنيد عناصر الاستجواب المقدم ضده.

وأشار إلى أن هذه ستكون ثاني أقصر الحكومات عمرا في تاريخ الكويت إذا قدمت استقالتها غدا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.. أمير الكويت: لم يعد هناك متسع لهدر الوقت وافتعال الصراعات والأزمات

افتتح اليوم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي الجديد بعد الانتخابات الأخيرة، مشددا على ضرورة أداء النواب لما انتخبهم له الشعب من الذود عن حرياته ومصالحه بأمانة وإخلاص.

إشادة واسعة بتكريم أمير الكويت لوزير خارجيته.. الوسام توّج رحلة طويلة من العمل الدبلوماسي

صبيحة عودته من حضور قمة مجلس التعاون الخليجي التي احتضنتها مدينة العلا السعودية، منح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزيرَ الخارجية الشيخ أحمد الناصر وسام الكويت، تقديرا لجهوده.

المزيد من سياسة

سقوط مروحية قرب القضارف وإثيوبيا تتهم السودان باحتلال 9 مواقع عسكرية

عبد الفتاح البرهان أثناء زيارة سابقة إلى القضارف على الحدود مع إثيوبيا (مواقع التواصل)

قرارات السياسة الخارجية بأيام ترامب الأخيرة.. لماذا؟ وكيف لبايدن أن يتراجع عنها؟

بومبيو اتخذ قرارات متشددة بالأنفاس الأخيرة لولاية ترامب في ملفات اليمن وإيران وكوبا(رويترز)

التحق بمنصات أخرى.. يوتيوب يعلق قناة ترامب ويحذف مقطعا بسبب "مخاطر حصول عنف"

موقع تويتر أيضا أغلق حساب ترامب وحرمه من منصته المفضلة (الأناضول)

المعارض الروسي نافالني يعلن عودته إلى موسكو الأحد المقبل

نافالني: لقد استعدت عافيتي وحان وقت العودة إلى روسيا (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

أفراد عائلة بن علي.. فروا بثروات تونس وهذه مصائرهم

الرئيس الراحل بن علي وعائلته (الصحافة التونسية)

أسس تنظيما سريا لإسقاط العباسيين فصلبوه ثلاث مرات وقطعوه وأحرقوه.. الحلّاج صوفي ثائر أم زنديق مارق؟

بعد دعوته بنس لتفعيل آلية عزل الرئيس.. مجلس النواب يصوت اليوم على قرار محاكمة ترامب

(الجزيرة)

بخطوات بسيطة.. هكذا يمكنك نقل مجموعات واتساب إلى تطبيق سيغنال

تطبيقات مثل سيغنال تسهّل إجراءات التحول من تطبيق لآخر (مواقع التواصل)