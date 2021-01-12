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سياسة|مصر

بعد 3 سنوات.. القاهرة تفتح أجواءها أمام الخطوط القطرية

طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية (مواقع التواصل)
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية (مواقع التواصل)
12/1/2021-|آخر تحديث: 12/1/202102:58 PM (مكة المكرمة)

قال رئيس هيئة الطيران المدني المصرية المهندس أشرف نوير إن "القاهرة بدأت اليوم الثلاثاء رفع حظر الطيران وفتح أجوائها أمام شركة الخطوط الجوية القطرية".

وأكد أن القرار يشمل استئناف الرحلات القطرية الجوية، وتبادل جداول تشغيل الرحلات بين سلطتي الطيران في البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر ملاحية مصرية (لم تسمها) أن اتفاقيات النقل الجوي بين مصر وقطر ستعود للتفعيل، بما يسمح لشركات الطيران المصرية والقطرية بتنظيم رحلات جوية لنقل الركاب والبضائع بين مصر وقطر، لافتة إلى أن هذا التنفيذ يتطلب بعض الوقت للحصول على التصاريح اللازمة للتشغيل.

وجاء القرار في أعقاب خطوات من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء المقاطعة التي شملت قطع العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية وإيقاف حركة السفر مع قطر عام 2017.

وتمخضت قمة العلا -التي انعقدت في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري- عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو/حزيران 2017.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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