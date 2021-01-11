وجد منتحرا.. قوة إنفاذ القانون تعثر على جثة شرطي بعد يومين من اقتحام الكونغرس

قالت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) نقلا عن مسؤولين في قوة إنفاذ القانون إن ضابط شرطة انتحر خلال اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي.

وقالت الصحيفة إن الضابط عثر عليه منتحرا بعد يومين من الهجوم على الكونغرس.

وكانت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن أعلنت أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في أحداث اقتحام الكونغرس، بينهم امرأة قتلت برصاص رجال الأمن، فيما أصيب 14 من عناصرها.

وقال قائد شرطة العاصمة الفدرالية روبرت كونتي خلال مؤتمر صحفي إن تحقيقا فتح لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص.

ولاحقا، قالت شرطة الكابيتول الأميركية المكلفة بحماية الكونغرس إن ضابط شرطة يدعى براين سيكنيك توفي في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء تعامله مع أعمال الشغب التي قادها أنصار ترامب الأربعاء في مبنى الكونغرس الأميركي.

واعترف المسؤولون الأمنيون بأن شرطة الكونغرس لم تكن قادرة على مواجهة الحشود الكبيرة التي اقتحمت المبنى.

ولم تطلب قوة شرطة الكونغرس دعما مسبقا لتأمين المبنى من الأجهزة الاتحادية الأخرى مثل وزارة الأمن الداخلي، ولم تتم تعبئة تعزيزات الحرس الوطني التي استدعاها رئيس بلدية المدينة لأكثر من ساعة، بعد أن اخترق المحتجون الحواجز الأمنية.

وحينما طلبت شرطة الكونغرس الدعم من أجهزة أمنية أخرى كان المتظاهرون قد دخلوا بالفعل إلى المبنى، ومما زاد تأخر هذه المساعدة هو أن الشرطة تقدم تقاريرها وطلباتها لقادة الكونغرس، وهم الذين يتواصلون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى.