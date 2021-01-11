البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

وجد منتحرا.. قوة إنفاذ القانون تعثر على جثة شرطي بعد يومين من اقتحام الكونغرس

المسؤولون الأمنيون اعترفوا بأن شرطة الكونغرس لم تكن قادرة على مواجهة الحشود الكبيرة التي اقتحمت المبنى (الأناضول)
المسؤولون الأمنيون اعترفوا بأن شرطة الكونغرس لم تكن قادرة على مواجهة الحشود الكبيرة التي اقتحمت المبنى (الأناضول)
11/1/2021-|آخر تحديث: 11/1/202103:05 PM (مكة المكرمة)

قالت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) نقلا عن مسؤولين في قوة إنفاذ القانون إن ضابط شرطة انتحر خلال اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي.

وقالت الصحيفة إن الضابط عثر عليه منتحرا بعد يومين من الهجوم على الكونغرس.

وكانت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن أعلنت أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في أحداث اقتحام الكونغرس، بينهم امرأة قتلت برصاص رجال الأمن، فيما أصيب 14 من عناصرها.

وقال قائد شرطة العاصمة الفدرالية روبرت كونتي خلال مؤتمر صحفي إن تحقيقا فتح لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص.

ولاحقا، قالت شرطة الكابيتول الأميركية المكلفة بحماية الكونغرس إن ضابط شرطة يدعى براين سيكنيك توفي في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء تعامله مع أعمال الشغب التي قادها أنصار ترامب الأربعاء في مبنى الكونغرس الأميركي.

واعترف المسؤولون الأمنيون بأن شرطة الكونغرس لم تكن قادرة على مواجهة الحشود الكبيرة التي اقتحمت المبنى.

ولم تطلب قوة شرطة الكونغرس دعما مسبقا لتأمين المبنى من الأجهزة الاتحادية الأخرى مثل وزارة الأمن الداخلي، ولم تتم تعبئة تعزيزات الحرس الوطني التي استدعاها رئيس بلدية المدينة لأكثر من ساعة، بعد أن اخترق المحتجون الحواجز الأمنية.

وحينما طلبت شرطة الكونغرس الدعم من أجهزة أمنية أخرى كان المتظاهرون قد دخلوا بالفعل إلى المبنى، ومما زاد تأخر هذه المساعدة هو أن الشرطة تقدم تقاريرها وطلباتها لقادة الكونغرس، وهم الذين يتواصلون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى.

المصدر : الجزيرة + واشنطن بوست

حول هذه القصة

رغم الحراسة المشددة.. كيف تم اقتحام الكونغرس أثناء جلسة التصديق على الانتخابات؟

أثارت مشاهد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس دهشة العالم، فرغم الحراسة المشددة -خصوصا أثناء اجتماع التصديق على انتخاب بايدن- فإن المتظاهرين تمكنوا من الاقتحام، مما يطرح تساؤلات عن سبب فشل عناصر الأمن.

بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس.. شرطة واشنطن تعلن حظرا للتجول والبنتاغون يرفض نشر الحرس الوطني

علق الكونغرس بمجلسيه جلسة التصديق على فوز جو بايدن عقب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس، بعد أن دعاهم للتوجه للمبنى لمنع ما وصفوها بسرقة الانتخابات.

انتقد تساهل شرطة الكونغرس مع أنصار ترامب.. مذيع أميركي: لو كانوا مسلمين لأطلق عليهم القناصة النار

تصدر اسم المذيع في قناة “إم إس إن بي سي” (MSNBC) الأميركية، جو سكاربورو (Joe Scarborough)، قائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر في الولايات المتحدة، وذلك بعد انتقاده تساهل شرطة الكونغرس مع أنصار ‎ترامب.

المزيد من سياسة

تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. مشرعون أميركيون يعارضون وتحذير أممي من تداعيات القرار

بومبيو أعلن أمس الأحد أن جماعة الحوثي ستدرج على قائمة المجموعات "الإرهابية" (الجزيرة)

كورونا وباء يتسارع.. منظمة الصحة: لا مناعة جماعية هذا العام رغم اللقاحات

الفيروس ما زال ينتشر بوتيرة متسارعة حول العالم (رويترز)

الصين تهدّد برد حاسم على تواصل أميركا مع تايوان

المتحدث باسم الخارجية الصينية اتهم الولايات المتحدة بانتهاك شروط العلاقات الدبلوماسية (رويترز)

عسكريا واقتصاديا.. ما دوافع التقارب بين الجزائر وموريتانيا؟

الجزائر ونواكشوط تتوجهان نحو تعزيز التعاون العسكري والأمني بالمنطقة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة تكشف مخطط مجموعة مسلحة لإثارة الفوضى.. استعدادات لنشر 15 ألفا من الحرس الوطني لتأمين تنصيب بايدن

مجموعة براود بويز الداعمة لترامب والمتهمة باقتحام الكونغرس (غيتي)

بعد أسبوع من البريكست.. الشركات البریطانیة تبدأ بالنحيب

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة فرض عبئا لوجستيا وتنظيميا وإداريا لم تكن العديد من الشركات مستعدة لتحمله (غيتي إيميجز)

كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟

(شترستوك)

بعد سياسة الخصوصية الجديدة.. أردوغان والرئاسة التركية يشجعان التحول من واتساب إلى "بيب"

الرئاسة التركية ستنقل مجموعات واتساب الخاصة إلى تطبيق المراسلة المشفر "بيب" (الأناضول)