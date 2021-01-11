مسؤول بالجمارك السعودية: 167 سيارة قطرية عبرت إلى المملكة خلال يومين

عبر عشرات المواطنين القطريين -لليوم الثاني على التوالي- نحو السعودية، بعد إعادة فتح الحدود بين البلدين بموجب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في القمة الخليجية الأخيرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير الجمارك في منفذ سلوى السعودي علي الأكلبي، أن 167 سيارة قطرية دخلت الأراضي السعودية منذ إعادة افتتاح المنفذ السبت.

كما نقلت عن المواطن القطري محمد المري، عقب دخوله الأراضي السعودية، أن "القدوم إلى السعودية يعني القدوم إلى بلدنا الثاني، لا اختلاف في تقاليدنا".

وبالتوازي مع استمرار حركة العبور من خلال منفذي أبو سمرة القطري وسلوى السعودي، أعلنت الخطوط الجوية القطرية والسعودية السبت إعادة تسيير رحلات بين الدولتين بدءا من اليوم الاثنين.

وأفضت قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مدينة العلا السعودية الثلاثاء الماضي، إلى الإعلان عن إنهاء الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من 3 سنوات.