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سياسة|فلسطين

إصابة عمال فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية جنوب طولكرم

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية (رويترز-أرشيف)
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية (رويترز-أرشيف)
11/1/2021

أصيب 6 عمال فلسطينيين بجروح وكسور إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي عليهم عند إحدى بوابات الجدار الفاصل الواقعة في قرية فرعون جنوب طولكرم.

وقال شهود عيان إن استهداف هؤلاء العمال جاء عند بوابة فرعون التي حاولوا عبورها للدخول إلى إسرائيل بحثا عن عمل.

وذكر مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي أن الإصابات التي وصلت هؤلاء العمال الستة تركزت في الأقدام، من بينها إصابتان بحاجة إلى مراقبة طبية، بسبب كسور في عظام الساق.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، 22 فلسطينيا، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الاعتقالات جرت في محافظات جنين ونابلس (شمال) والقدس ورام الله (وسط)، وبيت لحم (جنوب).

وتجري الاعتقالات عادة بمداهمات ليلية لمنازل المستهدفين، ثم يقتادون إلى مراكز توقيف عسكرية في الضفة الغربية، قبل التحقيق معهم ونقلهم إلى السجون المركزية أو الإفراج عنهم.

وتعتقل إسرائيل نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 40 سيدة، ونحو 170 طفلا، وقرابة 380 معتقلا إداريا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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