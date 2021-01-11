البث الحي
سياسي|سياسة

عمل سفيرا في الأردن وروسيا.. بايدن يختار دبلوماسيا لقيادة وكالة "سي آي إيه"

بيرنز عمل بالخارجية لأكثر من 3 عقود وتولى مهمات عديدة في الشرق الأوسط (رويترز)
بيرنز عمل بالخارجية لأكثر من 3 عقود وتولى مهمات عديدة في الشرق الأوسط (رويترز)
11/1/2021

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين عن ترشيح شخصية دبلوماسية لقيادة وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية "سي آي إيه" (CIA).

وقال بايدن إنه رشح وليام بيرنز لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مضيفا أنه يشاركه الإيمان بألا تكون الاستخبارات مسيّسة، وبأن "العاملين في مجتمع الاستخبارات الأميركي يستحقون الاحترام".

وكان بيرنز قد شغل عددا من المناصب في وزارة الخارجية تحت إدارات عديدة، لمدة 33 عاما.

وقد تولى في عهد الرئيس السابق باراك أوباما منصب وكيل وزارة الخارجية، كما عمل سفيرا في الأردن في عهد الرئيس بيل كلينتون، وسفيرا بروسيا في عهد الرئيس جورج بوش الابن.

وفي الوقت الحالي يشغل بيرنز منصب رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وهي مركز أبحاث معنِي بالشؤون الدولية.

وقال فريق بايدن إن بيرنز "دبلوماسي مثالي يتمتع بعقود من الخبرة في الحفاظ على أمن الولايات المتحدة وشعبها".

وأضاف في بيان أن "السفير بيرنز سيوفر المعرفة ووجهة النظر التي نحتاجها في منع ومواجهة التهديدات قبل أن تصل إلى حدودنا".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

واشنطن تستشيط غضبا.. الجنائية الدولية تصل إلى السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية‎

سيكون باستطاعة المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في برنامج التعذيب الذي أدارته وكالة الاستخبارات المركزية بعد غزو أفغانستان في عام 2001، وبينما يشعر محامو الضحايا بالارتياح لهذا القرار، تستشيط واشنطن غضبا.

المزيد من تجسس واستخبارات

بعد "ما خفي أعظم".. مايكروسوفت وغوغل وسيسكو وديل تنضم إلى المعركة القانونية ضد شركة القرصنة الإسرائيلية

انضمت مايكروسوفت وعمالقة في مجال التكنولوجيا إلى المعركة القانونية ضد شركة "إن إس أو" (رويترز)

عين إسرائيل على واشنطن.. الجاسوس بولارد حر بمغادرة أميركا بعد سجنه 30 عاما

بولارد منع من مغادرة مدينة نيويورك منذ إطلاق سراحه قبل 5 سنوات (رويترز)

صحيفة ألمانية تكشف: التحقيق مع موظف بمكتب ميركل بتهمة التجسس للاستخبارات المصرية

الموظف يعمل بمكتب ميركل ويشتبه بتجسسه لصالح حكومة السيسي (الأناضول)

ميركل تكشف: لدي أدلة دامغة على تعرضي لمحاولات قرصنة روسية

ميركل لم تستبعد إجراءات ضد موسكو ردا على عمليات القرصنة الإلكترونية الروسية التي تستهدف ألمانيا (غيتي)
الأكثر قراءة

وثيقة تكشف مخطط مجموعة مسلحة لإثارة الفوضى.. استعدادات لنشر 15 ألفا من الحرس الوطني لتأمين تنصيب بايدن

مجموعة براود بويز الداعمة لترامب والمتهمة باقتحام الكونغرس (غيتي)

كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟

(شترستوك)

بعد سياسة الخصوصية الجديدة.. أردوغان والرئاسة التركية يشجعان التحول من واتساب إلى "بيب"

الرئاسة التركية ستنقل مجموعات واتساب الخاصة إلى تطبيق المراسلة المشفر "بيب" (الأناضول)

بعد أسبوع من البريكست.. الشركات البریطانیة تبدأ بالنحيب

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة فرض عبئا لوجستيا وتنظيميا وإداريا لم تكن العديد من الشركات مستعدة لتحمله (غيتي إيميجز)