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سياسة

رويترز: الولايات المتحدة تعتزم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية

عناصر من جماعة الحوثي في الحديدة يرفعون شعاراتهم (رويترز)
عناصر من جماعة الحوثي في الحديدة يرفعون شعاراتهم (رويترز)
11/1/2021

نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تعتزم تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية أجنبية، في حين عقدت الحكومة اليمنية ثاني اجتماع لها منذ وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة قد تعلن تصنيف جماعة الحوثيين -اليوم الاثنين- منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة يخشى دبلوماسيون وجماعات إغاثة أن تُعقّد جهود مكافحة أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ويخشى المراقبون أيضا أن يهدد هذا القرار بعرقلة محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بينما تستعد إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي السلطة.

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء اليمنية إن اجتماع الحكومة في عدن ناقش أولويات برنامج الحكومة، ومن بينها تطبيع الأوضاع في مدينة عدن وتحسين الخدمات وانتظام الرواتب، وسيتم تقديم البرنامج إلى مجلس النواب لمنحه الثقة.

وقال رئيس الوزراء معين عبد الملك إن خطط الحكومة ستستوعب الهدف الأساس المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، ونشر الاستقرار، وتحقيق التعافي الاقتصادي.

في سياق آخر، قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة في اليمن إن ممثلي الحوثيين في لجنة إعادة الانتشار اقترحوا إنشاء منطقة منزوعة السلاح.

وأضافت البعثة في بيان أن مقترح الحوثيين جاء ردا على طلب البعثة الأممية ضرورة منح حق الوصول إلى المواقع التي وقعت فيها خسائر مدنية أو أضرار في البنية التحتية المدنية.

وكانت الحكومة اليمنية انتقدت أكثر من مرة تقييد تحركات البعثة الأممية من قبل الحوثيين، حيث يقيم أعضاء البعثة في الجزء الذي يسيطر عليه الحوثيون من مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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