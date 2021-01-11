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ذا لاين.. بن سلمان يطلق مشروعا لمدينة مليونية خالية من السيارات والتلوث

لقطة من فيديو ترويجي أعلن فيه بن سلمان عن المشروع (مواقع التواصل)
لقطة من فيديو ترويجي أعلن فيه بن سلمان عن المشروع (مواقع التواصل)
10/1/2021

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع لمدينة تمتد على طول 170 كلم شمال المملكة، ضمن مشروع مدينة نيوم، ستكون خالية تماما من السيارات ونموذجا للمدن التي تحافظ على البيئة.

وفي فيديو ترويجي تم بثه على مواقع التواصل، قال بن سلمان "أقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كلم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم: صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".

ووفقا للموقع الإلكتروني لمدينة نيوم، وهي ما زالت قيد الإنشاء، ستكون المدينة الجديدة مدينة خالية من الشوارع والسيارات، بحيث تختفي وسائل النقل الفائقة السرعة في أنفاق تحت الأرض، ويمكن لأي شخص أن يحصل على ما يحتاجه بالمشي مسافة قصيرة مدة 5 دقائق كحد أقصى.

وتتضمن الخطة تشكيل مجتمعات إدراكية من أكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم، ليشكلوا منصة للابتكار والأعمال التجارية المزدهرة، وفقا لموقع نيوم.

وذكر الموقع أن مشروع "ذا لاين" (The line) يقع في نيوم شمال غرب السعودية، عند طرف خليج العقبة على البحر الأحمر، مضيفا أن المدينة تقع على مفترق طرق العالم، وستكون مركزا عالميا للابتكار، حيث يستطيع 40% من سكان العالم الوصول إلى نيوم في أقل من 4 ساعات.

المصدر : مواقع إلكترونية

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