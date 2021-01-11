البث الحي
سياسة|قطر

بعد السعودية والإمارات.. البحرين تعلن فتح أجوائها للطيران القطري

قمة العلا بالسعودية أفضت إلى الإعلان عن إنهاء الأزمة الخليجية وفتح المنافذ البحرية والبرية والجوية مع قطر (الجزيرة)
قمة العلا بالسعودية أفضت إلى الإعلان عن إنهاء الأزمة الخليجية وفتح المنافذ البحرية والبرية والجوية مع قطر (الجزيرة)
11/1/2021-|آخر تحديث: 11/1/202105:01 PM (مكة المكرمة)

أعلنت مملكة البحرين السماح لطائرات الخطوط الجوية القطرية بالتحليق في مجالها الجوي، وذلك بعد أقل من أسبوع على توقيع المصالحة الخليجية بمدينة العلا السعودية.

وقالت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، إنه تقرر الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية باستعمال مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية لها.

ويبدأ سريان القرار اعتبارا من صباح اليوم الاثنين بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش.

وكانت السعودية قد أعادت فتح معبر سلوى-أبو سمرة الحدودي مع قطر صباح السبت الماضي، كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية والسعودية السبت إعادة تسيير رحلات بين الدولتين بدءا من اليوم الاثنين.

كما أعادت دولة الإمارات فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر اعتبارا من السبت.

وأفضت قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مدينة العلا السعودية الثلاثاء الماضي، إلى الإعلان عن إنهاء الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من 3 سنوات، وأدت إلى قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية والدبلوماسية وإغلاق الحدود والأجواء مع قطر.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41: عودة للعلاقات الدبلوماسية مع قطر وتأكيد على احترام مبادئ حسن الجوار

وقّع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 41، المنعقدة في محافظة العلا بالسعودية، وأكد البيان على تطوير العلاقات الراسخة، واحترام مبادئ حسن الجوار.

المزيد من سياسة

تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. مشرعون أميركيون يعارضون وتحذير أممي من تداعيات القرار

بومبيو أعلن أمس الأحد أن جماعة الحوثي ستدرج على قائمة المجموعات "الإرهابية" (الجزيرة)

كورونا وباء يتسارع.. منظمة الصحة: لا مناعة جماعية هذا العام رغم اللقاحات

الفيروس ما زال ينتشر بوتيرة متسارعة حول العالم (رويترز)

الصين تهدّد برد حاسم على تواصل أميركا مع تايوان

المتحدث باسم الخارجية الصينية اتهم الولايات المتحدة بانتهاك شروط العلاقات الدبلوماسية (رويترز)

عسكريا واقتصاديا.. ما دوافع التقارب بين الجزائر وموريتانيا؟

الجزائر ونواكشوط تتوجهان نحو تعزيز التعاون العسكري والأمني بالمنطقة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة تكشف مخطط مجموعة مسلحة لإثارة الفوضى.. استعدادات لنشر 15 ألفا من الحرس الوطني لتأمين تنصيب بايدن

مجموعة براود بويز الداعمة لترامب والمتهمة باقتحام الكونغرس (غيتي)

بعد أسبوع من البريكست.. الشركات البریطانیة تبدأ بالنحيب

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة فرض عبئا لوجستيا وتنظيميا وإداريا لم تكن العديد من الشركات مستعدة لتحمله (غيتي إيميجز)

كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟

(شترستوك)

بعد سياسة الخصوصية الجديدة.. أردوغان والرئاسة التركية يشجعان التحول من واتساب إلى "بيب"

الرئاسة التركية ستنقل مجموعات واتساب الخاصة إلى تطبيق المراسلة المشفر "بيب" (الأناضول)