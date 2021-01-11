بعد السعودية والإمارات.. البحرين تعلن فتح أجوائها للطيران القطري

أعلنت مملكة البحرين السماح لطائرات الخطوط الجوية القطرية بالتحليق في مجالها الجوي، وذلك بعد أقل من أسبوع على توقيع المصالحة الخليجية بمدينة العلا السعودية.

وقالت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، إنه تقرر الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية باستعمال مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية لها.

ويبدأ سريان القرار اعتبارا من صباح اليوم الاثنين بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش.

وكانت السعودية قد أعادت فتح معبر سلوى-أبو سمرة الحدودي مع قطر صباح السبت الماضي، كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية والسعودية السبت إعادة تسيير رحلات بين الدولتين بدءا من اليوم الاثنين.

كما أعادت دولة الإمارات فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر اعتبارا من السبت.

وأفضت قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مدينة العلا السعودية الثلاثاء الماضي، إلى الإعلان عن إنهاء الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من 3 سنوات، وأدت إلى قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية والدبلوماسية وإغلاق الحدود والأجواء مع قطر.