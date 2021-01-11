الجيش الإثيوبي يعلن قتل وأسر قادة عسكريين في إقليم تيغراي

أعلن الجيش الإثيوبي -اليوم الأحد- أنه قتل 15 من أفراد الحزب الحاكم السابق في إقليم تيغراي وأسر 8، مشيرا إلى أن من الأسرى رئيس الإقليم السابق أباي ويلدو، وهو أيضا رئيس سابق للحزب الحاكم في الإقليم.

وذكر التلفزيون الحكومي نقلا عن الجنرال من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، قوله إن من بين القتلى النائب السابق لقائد الشرطة في تيغراي.

ويأتي أحدث إعلان إثيوبي عن قتل وأسر أفراد من الجبهة المتمردة، بعدما قال الجيش -يوم الجمعة- إنه أسر سيبهات نيغا أحد الأعضاء المؤسسين للجبهة، وذكر التلفزيون الحكومي أنه نقل أمس السبت إلى العاصمة أديس أبابا.

وفي تصريحات صحفية، قال رئيس إدارة نشر قوات الدفاع العميد تسفاي أيالو إن قوات الدفاع تمكنت من القبض على الزعيم والعقل المدبر ومؤسس جبهة تحرير تيغراي، بالإضافة إلى عدد من ضباط الجيش الإثيوبي المتمردين الذين انضموا إلى قوات الجبهة.

ولفت رئيس إدارة نشر قوات الدفاع الإثيوبية إلى أن عملية القبض على نيغا وعدد من الضباط شهدت تبادلا لإطلاق النار، قتلت فيه الحراسة الخاصة بالمقبوض عليهم.

وكانت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أعلنت -في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد نحو شهر من القتال- النصر في الصراع مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حزب سياسي سبق أن حكم الإقليم.