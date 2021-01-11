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سياسة|فلسطين

قبيل انتهاء ولاية ترامب.. نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لإنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة

نتنياهو استعجل إقرار الوحدات الاستيطانية الجديدة قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (رويترز)
نتنياهو استعجل إقرار الوحدات الاستيطانية الجديدة قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (رويترز)
11/1/2021-|آخر تحديث: 11/1/202103:22 PM (مكة المكرمة)

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لإنشاء حوالي 800 وحدة استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية، وذلك قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ووفقا لبيان أصدره مكتب نتنياهو فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي أمر اليوم الاثنين بالتصديق على إنشاء تلك الوحدات في 7 مستوطنات بالضفة الغربية، وذلك بدلا من الانتظار إلى الأسبوع المقبل.

وكان هذا الإعلان متوقعا في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس الأميركي ترامب، قبل تنصيب خلفه بايدن الذي انتقد من قبل سياسات الاستيطان الإسرائيلية.

وقبل ساعات من إعلان نتنياهو، كان شريكه في الحكومة، وزير الدفاع بيني غانتس قد أصدر أمرا بطرح مخططات والتصديق عليها الأسبوع المقبل، لإنشاء 850 وحدة استيطانية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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