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سياسة|تركيا

يرغب في فتح صفحة جديدة.. أردوغان: الانضمام للاتحاد الأوروبي من أولوياتنا السياسية

أردوغان أكد أهمية تحديث مواد الاتحاد الجمركي وإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي (الأناضول)
أردوغان أكد أهمية تحديث مواد الاتحاد الجمركي وإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي (الأناضول)
10/1/2021

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات أجرتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -عبر تقنية الفيديو- بالجيدة، في الوقت الذي أكد فيه أردوغان أن الانضمام للاتحاد الأوروبي من الأولويات السياسية لأنقرة.

وفي تغريدة على تويتر، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن المباحثات تناولت ملفات عدة؛ منها توصيات القمة الأوروبية الأخيرة بخصوص العلاقات مع تركيا.

من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان أكد أن استئناف القمم الدورية والاجتماعات على مستوى عال سيكون مفيدا للجانبين.

وأكد أردوغان أهمية تحديث مواد الاتحاد الجمركي، وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي، والمضي قدما في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.

وشدد الرئيس التركي على أهمية إعادة بناء الثقة، وإعادة تشغيل آليات التشاور، والابتعاد عما سماها التصريحات والأفعال الإقصائية والعنصرية ضد تركيا؛ لا بوصفها جارا فحسب، بل بصفتها مرشحة للانضمام لهذا التكتل.

وأعرب أردوغان عن رغبته في فتح صفحة جديدة في علاقة أنقرة بأوروبا مع بداية العام الجديد.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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