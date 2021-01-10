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كورونا.. العالم يتخطى 90 مليون إصابة وقلق من خطورة الوضع ببريطانيا وحظر غير مسبوق في كندا

مرضى في طريقهم إلى غرفة الطوارئ في أحد مستشفيات لوس أنجلوس (الأوروبية)
مرضى في طريقهم إلى غرفة الطوارئ في أحد مستشفيات لوس أنجلوس (الأوروبية)
10/1/2021

ترددت تحذيرات جديدة مشددة من خطورة انتشار كوفيد-19 في أرجاء مختلفة من العالم، في حين تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 90 مليونا في دول العالم.

فحسب أحدث البيانات المتاحة اليوم من منصة "ورلد ميتر" (Worldometer) الإحصائية، بلغ مجموع الإصابات التي تم رصدها عالميا منذ بداية الجائحة أكثر من 90 مليونا و100 ألف حالة، في حين تجاوز عدد الوفيات مليونا و935 ألفا.

وفي بريطانيا، التي أعلنت عاصمتها حالة الطوارئ وهي تصارع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، قال وزير الصحة مات هانكوك اليوم إن القطاع الصحي في البلاد صار في "وضع خطير جدا جدا".

وقد تجاوز مجموع الإصابات المؤكدة في بريطانيا 3 ملايين حالة، منذ بداية الجائحة، وسجلت أكثر من 80 ألف وفاة.

الحصيلة في أميركا

وفي الولايات المتحدة، يزداد القلق أيضا، بعدما شهدت البلاد يوم الجمعة رقما قياسيا لعدد الإصابات المسجلة في يوم واحد بحوالي 290 ألف حالة.

وفي أحدث البيانات، التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز السبت، تجاوز عدد الأميركيين المصابين بالفيروس 22 مليونا منذ ظهور الوباء، توفي منهم أكثر من 372 ألفا.

وفي جوار الولايات المتحدة، بدأت كندا تطبيق حظر التجول مساء السبت في مقاطعة كيبيك، سعيا لاحتواء الموجة الثانية من الوباء، وهو إجراء لم يسبق له مثيل على صعيد مقاطعة كندية كاملة منذ تفشي الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن.

وجابت دوريات من الشرطة الشوارع في مدينة مونتريال لتطبيق الحظر، في حين بدا المرفأ القديم والحي القديم وسط المدينة مقفرين، وهما يشهدان عادة إقبالا كبيرا من السياح.

ويسري الحظر من 8 مساء إلى 5 صباحا بالتوقيت المحلي، ويستمر 4 أسابيع حتى الثامن من فبراير/شباط، في تلك المقاطعة الفرانكوفونية البالغ عدد سكانها 8.5 ملايين نسمة، وهي الأكثر تأثرا بالوباء.

المصدر : وكالات

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