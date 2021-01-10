حماس والسلطة تدينان.. الإمارات تستقبل أول شحنة من منتجات المستوطنات الإسرائيلية

انطلقت اليوم الأحد أولى الشحنات التجارية من منتجات مستوطنات إسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى دولة الإمارات.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، إن أولى الشحنات من زيت الزيتون والعسل انطلقت من شمال الضفة الغربية إلى إمارة دبي.

ونقلت القناة عن رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، أثناء إشرافه على عملية التصدير، قوله إنه "يوم تاريخي".

شرعنة الاستيطان

وتعليقا على الأمر، قالت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية إن تسويق منتجات المستوطنات في الإمارات يعدّ شرعنة للاستيطان والتفافا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالبت الوزارة -في بيان- اليوم الشركات الإماراتية بالتراجع عن الخطوة غير القانونية، التي من شأنها تعزيز النشاط الاستيطاني على الأرض الفلسطينية.

ودعت الوزارة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة في حظر منتجات المستوطنات للأسواق العربية والإسلامية وفقًا لقرارات القمم العربية.

حماس تدين

من جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمر، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن ما حدث إصرار على خطيئة التوقيع على اتفاق التطبيع.

وعدّ التبادل التجاري بين الطرفين تشجيعا للاستيطان المقام على أراضي الفلسطينيين بالضفة، كما رأى أنه بمنزلة دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها "اليمين الصهيوني".

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع.