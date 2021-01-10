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سياسة|فلسطين

في رسالتين إلى الملك وولي العهد.. هنية يبارك للسعودية إنجاز المصالحة الخليجية

هنية رأى في المصالحة الخليجية خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك لصالح القضية الفلسطينية (رويترز)
هنية رأى في المصالحة الخليجية خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك لصالح القضية الفلسطينية (رويترز)
10/1/2021

بعث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برسالة إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، يبارك له فيها إنجاز القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة العُلا بالمملكة.

ووفقا لبيان نشرته حركة حماس أمس، السبت، فقد أعرب هنية في رسالته عن تثمينه لـ "بيان العلا"، الذي "ينهي الأزمة والخلاف بين الأشقاء، ويرأب الصدع ويعزز اللحمة والتقارب بينهم، ويدفع باتجاه العمل العربي المشترك لتحقيق مزيد من التنمية والتكامل والتعاون في المجالات كافة".

وعبر هنية عن تقدير حماس جهود المملكة "في سبيل تحقيق هذا الإنجاز، الذي يعد استمرارا لدورها التاريخي في احتضان قضايا الأمة والتضامن معها والدفاع عنها"، كما جاء في البيان.

كما بعث رئيس المكتب السياسي لحماس برسالة مماثلة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مثمنا دوره في نجاح القمة وتحقيق المصالحة الخليجية.

وأكد هنية في رسالته أن حماس ترى في هذه المصالحة "خطوة مهمة في تعزيز العمل المشترك لصالح القضية الفلسطينية، في ظل ما تتعرض له من تحديات الاحتلال والحصار والتهويد ومخاطر التصفية والتغييب والإنهاء".

وقد وقع القادة ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الخليجية، التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، على إعلان العلا الذي يقضي بطي صفحة الأزمة الخليجية، التي بدأت في يونيو/حزيران 2017، ويشدد على عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها.

المصدر : الجزيرة

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