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سياسة|تونس

الغنوشي يدعو إلى تعديل وزاري في الحكومة التونسية

الغنوشي رأى أن أداء بعض الوزراء متواضع (رويترز-أرشيف)
الغنوشي رأى أن أداء بعض الوزراء متواضع (رويترز-أرشيف)
10/1/2021

دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي إلى إجراء تعديل وزاري؛ لتحسين أداء حكومة هشام المشيشي.

وقال الغنوشي في تصريح للصحفيين أمس، السبت، على هامش ندوة برلمانية إنه من الضروري إجراء تعديل وزاري "على أساس تقييم الأداء؛ لرفع كفاءة الحكومة وتحسين الأداء"، مشيرا إلى أن "أداء بعض الوزراء متواضع".

ويأتي هذا وسط توقعات بأن رئيس الوزراء هشام المشيشي سيقوم بإجراء تعديل وزاري، بعد أن أقال 3 وزراء، كان آخرهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين يوم الثلاثاء الماضي.

وجاءت الإطاحة بوزير الداخلية بعد أيام من تصريحات لافتة لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال زيارة قام بها إلى مقر وزارة الداخلية برفقة الوزير في غياب رئيس الحكومة، وشدد فيها على أنه "القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية".

ولم تنف قيادات سياسية وجود محادثات بين رئيس الحكومة والائتلاف الحزبي الداعم له (النهضة وقلب تونس والكرامة) بشأن تغيير وزاري وشيك.

وسبق أن كرر الرئيس سعيد في أكثر من خطاب له تحذيراته من وجود مخطط لإجراء تغيير وزاري في الحكومة خدمة لأطراف بعينها، وكان آخرها في كلمة له بمناسبة رأس السنة الميلادية، مؤكدا وجود ترتيبات لتغيير الحكومة أو تقديم لائحة لوم ضدها.

وذهبت أطراف سياسية للقول إن معركة التنازع على الصلاحيات بين المشيشي وسعيد على رأس السلطة التنفيذية بدأت تدخل مرحلة خطيرة من شأنها أن تساهم في إرباك عمل الدولة، بعد أن وصلت إلى وزارة سيادية كالداخلية.

وكان رئيس الجمهورية قد اختار المشيشي لتشكيل الحكومة في يوليو/تموز الماضي باعتباره "الشخصية الأقدر"، ليرفع في وجهه الفيتو بعد مدة قصيرة إثر تصاعد الخلافات بين الرجلين بشأن التركيبة الحكومية.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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