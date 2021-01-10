أثارت جدلا بمواقع التواصل.. موسيقي مصري يكشف رفاهية السجن لنجلي مبارك

أثارت تصريحات للموسيقار المصري هاني مهنا جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن الرفاهية التي كان يعيشها نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه في السجن الذي دخلوه عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وخلال حوار مع يوسف الحسيني بإذاعة "نجوم إف إم"، قال مهنا إنه كان في سجن طرة أواخر عام 2014 مع علاء وجمال نجلي الرئيس حسني مبارك، الذي تخلى عن السلطة تحت ضغط ثورة يناير بعد 3 عقود من حكم مصر، وكذلك مع حبيب العادلي وزير داخلية مبارك ورجلي الأعمال أحمد عز وهشام طلعت مصطفى وعدد من الضباط، أحدهم متهم بالتعذيب.

وقال مهنا إنهم كانوا مجموعة من حوالي 16 شخصا يقيمون في مبنيين بالسجن يمكن لهما استيعاب 3 آلاف سجين، كما أن وسائل الرفاهية كانت متوفرة حيث أنشأ أحمد عز قاعة تدريب "جيم" (Gym) مزودة بأجهزة لممارسة الرياضة والاسترخاء، إضافة إلى طاولات البلياردو وتنس الطاولة وغيرها.

وتحدث مهنا الذي دخل السجن بتهمة الاستيلاء على المال العام، عن علاقته بعلاء وجمال، وقال إنهما أحضرا له ثلاجة وتلفزيونا وأجهزة أخرى كانت تزيد عن حاجتهما، كما أنهم كانوا ينظمون مباريات في كرة القدم مع ضباط السجن.

وضجت مواقع التواصل بالتعليق على هذه التصريحات، وانتقد كثيرون حالة الرفاهية التي تم توفيرها لنجلي مبارك ورموز نظامه، في حين قارن آخرون بين هذه الصورة وما يتعرض له آلاف المعتقلين في السجون المصرية خصوصا من المحسوبين على المعارضة.

هاني مهنا: صداقتي مع جمال وعلاء مبارك بدأت من السجن من برنامج #حروف_الجر مع يوسف الحسيني pic.twitter.com/wqd6JL8kS1 — Nogoum FM 100.6 (@NogoumFM) January 4, 2021

حياة مرفهة على طريقة الأفلام منحت لرجال مبارك بالسجن على عكس غيرهم من المُنكل بهم.. شهادة الموسيقار هاني مهنا عما رآه أثناء سجنه أواخر 2014 بسجن طره pic.twitter.com/WwtTc1hgYm — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 10, 2021

شهادة للتاريخ

الموسيقار هاني مهنا

يحكي أيام سجنه بطرة مع

علاء وجمال مبارك وأحمدعز

وحبيب العادلي

كان فيه جيم وسّبا علي أعلي مستوي

وترابيزة بلياردو وتنس طاولة

وملعب كرة

وعلاء وجمال جابوا لي شاشة وثلاجة

رحم الله مئات المعتقلين قتلوهم

بالتكدس والمرض والإهمال#الحريه_لفلان_الفلاني pic.twitter.com/jRo46FbvPe — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 9, 2021

تعليق أخو د. عبد الله شحاتة نائب وزير المالية الأسبق المعتقل إنفرادى فى العقرب من ٦ سنين على كلام هانى مهنا عن فترة إعتقال ولاد #مبارك وال١٤ واحد من رجال الأعمال بعد ثورة يناير. دة اللى كسبناه من إنقلاب #السيسى. الحقيقة فيهم الخير قضاة مصر أوفياء للى عينهم pic.twitter.com/xEz4ySGeHX — BE (@bhmmostafa) January 10, 2021

واختار معلقون على مواقع التواصل الحديث عن دلالة خروج هذه الحكايات إلى العلن، حيث اعتبر بعضهم أنه يعني أن النظام وأنصاره وصلوا إلى درجة من التبجح بحيث لا يحرصون على إخفاء مثل هذه الأمور، غير أن آخرين رأوا أنه من الضروري أن تقود تصريحات هاني مهنا إلى نظرة إلى حال السجون المصرية وروادها سواء كانوا من السياسيين أو الجنائيين.