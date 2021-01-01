وصفت تصريحاته بالتدخل السافر في الشأن المصري.. القاهرة تستدعي القائم بأعمال السفير الإثيوبي

أدانت وزارة الخارجية المصرية التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم الخارجية الإثيوبية فيما يخص الشأن الداخلي المصري، فيما نفت أديس أبابا اتهامات القاهرة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ التصريحات الإثيوبية بأنها تجاوز سافر وغير مقبول، وأنها خروج فج عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وقال المتحدث إنه كان من الأجدر بالمتحدث الإثيوبي دينا مفتي الالتفات إلى ما دعاها الأوضاع الإنسانية المتردية في بلاده، والتي أفضت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، ولا سيما في أقاليم تيغراي وبني شنقول وأوروميا.

وكانت الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال في سفارة إثيوبيا بالقاهرة، لطلب توضيح بشأن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية.

والثلاثاء، عقد المتحدث الإثيوبي دينا مفتي مؤتمرا صحفيا بثه التلفزيون الرسمي أشار فيه إلى أن السودان ومصر يستخدمان الخلافات بشأن سد النهضة ذريعة للتغطية على المشاكل الداخلية فيهما.

وضرب مفتي مثالا عن وضع الإسلاميين في مصر، فقال "لا أقصد التشهير، ولكن في القاهرة كانت هناك منطقة واحدة أكبر من مساحة ميركاتو (أكبر سوق مفتوح في أديس أبابا) بـ10 مرات وكان يعيش فيها الإسلاميون، وتم إغلاقها (..) ويشار إليها كمقبرة".

وأضاف "قد ينفجر كل هذا (..)، إنهم يعرفون أن سد النهضة لن يؤذيهم، إنهم يزيغون عن المشاكل الداخلية".

من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية الاتهامات الصادرة عن مصر.

وقال إن إثيوبيا لم تتدخل يوما في شؤون دولة أخرى، وإنها من أكثر الدول التزاما بميثاق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وعبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية في تصريح للجزيرة عن أسفه لما سماها المغالطات المصرية والتدخلات في الشأن الداخلي الإثيوبي.

وأوضح أن إثيوبيا تمتنع عن الرد على بيانات وتصريحات ضمن حملات التشويه ضدها بقيادة بعض الجهات التي تعادي أديس أبابا منذ زمن طويل.

ومنذ العام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في ذلك.

ومنذ أغسطس/آب الماضي توقفت المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير مخاوف في مصر والسودان حول حصتيهما من مياه النيل، وعلقت المفاوضات جراء خلافات بشأن آلية تعبئة وتشغيل السد.

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.