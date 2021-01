واشنطن تعين حاخاما سابقا مبعوثا لتسريع التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تعيين الحاخام السابق آرييه لايتستون مبعوثا خاصا لتسريع التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، وذلك قبل نحو 3 أسابيع من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب.

ويهدف تعيين لايتستون لتمثيل المصالح الأميركية في تطبيع العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان وكوسوفو والمغرب، وفق ما قال الوزير الأميركي في بيان.

وأعرب بومبيو عن ثقته في أن يساهم ذلك في تشجيع بلدان أخرى على الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

وعمل لايتستون حاخاما بالجالية اليهودية في نيويورك، قبل التحاقه بفريق الرئيس ترامب أثناء حملته الانتخابية الأولى عام 2016، ثم عُيّن مستشارا للسفير الأميركي بإسرائيل، وبعد ذلك أسندت إليه مسؤولية ما سمي صندوق أبراهام ضمن ما عرف بصفقة القرن لتنشيط الاقتصاد بين إسرائيل والدول المطبِّعة.

Great profile of Aryeh Lightstone an important member of the team. 🇺🇸https://t.co/W63LFNyRl6

— Avi Berkowitz (@aviberkow45) December 31, 2020