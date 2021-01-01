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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

واشنطن تعين حاخاما سابقا مبعوثا لتسريع التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية

بومبيو يؤكد ثقته بأن يشجع تعيين لايتستون بلدانا أخرى على التطبيع مع إسرائيل (رويترز)
بومبيو يؤكد ثقته بأن يشجع تعيين لايتستون بلدانا أخرى على التطبيع مع إسرائيل (رويترز)
1/1/2021

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تعيين الحاخام السابق آرييه لايتستون مبعوثا خاصا لتسريع التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، وذلك قبل نحو 3 أسابيع من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب.

ويهدف تعيين لايتستون لتمثيل المصالح الأميركية في تطبيع العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان وكوسوفو والمغرب، وفق ما قال الوزير الأميركي في بيان.

وأعرب بومبيو عن ثقته في أن يساهم ذلك في تشجيع بلدان أخرى على الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

وعمل لايتستون حاخاما بالجالية اليهودية في نيويورك، قبل التحاقه بفريق الرئيس ترامب أثناء حملته الانتخابية الأولى عام 2016، ثم عُيّن مستشارا للسفير الأميركي بإسرائيل، وبعد ذلك أسندت إليه مسؤولية ما سمي صندوق أبراهام ضمن ما عرف بصفقة القرن لتنشيط الاقتصاد بين إسرائيل والدول المطبِّعة.

وكتب مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش تغريدة ترحب بالحاخام لايتستون ضمن فريق إدارة ترامب.

وبعد عقود من الرفض الرسمي لأي علاقات علنية مع إسرائيل، شهد العام المنصرم تسارعا في إعلان التطبيع، بدءا بالإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، ومرورا بالبحرين في 11 سبتمبر/أيلول الماضي، ثم السودان في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصولا إلى المغرب في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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