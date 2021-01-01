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سياسة|سوريا

هجوم وُصف بغير المسبوق.. تفجير يستهدف قاعدة روسية شمالي سوريا وتنظيم "حراس الدين" يتبنى

رتل عسكري روسي في طريقه إلى مدينة القامشلي بالحسكة شمال شرقي سوريا (الأناضول)
رتل عسكري روسي في طريقه إلى مدينة القامشلي بالحسكة شمال شرقي سوريا (الأناضول)
1/1/2021

تعرضت قاعدة عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا فجر اليوم الجمعة لهجوم وُصف بغير المسبوق، تبناه تنظيم "حراس الدين"، وفقا ما أكدته مصادر للجزيرة وناشطون.

فقد قالت مصادر محلية للجزيرة إن التفجير تلاه إطلاق نار عند القاعدة التي تقع في ريف الرقة الشمالي الخاضع لسيطرة ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيس فيها.

من جهتها، قالت وسائل إعلام كردية إن التفجير وقع بعد استهداف النقطة الروسية في تل السمن بسيارة ملغمة.

وقد أفادت شبكة شام بأن تنظيم حراس الدين -المرتبط بتنظيم القاعدة- تبنى العملية التي وصفتها بغير المسبوقة.

وقالت الشبكة إن التنظيم نشر اليوم بيانا بعنوان "غزوة العسرة"، قال فيه إن سرية من سراياه "تمكنت من الإغارة على وكر للقوات الروسية المحتلة".

كما نقلت شبكة شام عن ناشطين في موقع "الخابور" المحلي أن الانفجار وقع على مدخل القاعدة الروسية، وتلاه صوت إطلاق نار كثيف، مع دخول عدد من سيارات الإسعاف إلى القاعدة.

يذكر أن تنظيم حراس الدين تأسس عام 2018، ومذاك تعرض العديد من قادته للاستهداف من قبل طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي عرضت مكافآت مالية كبيرة لاعتقال زعيمه.

وكان التنظيم أحد مكونات هيئة تحرير الشام حتى عام 2016، وفي عام 2018 رفض مع فصائل أخرى اتفاق سوتشي الروسي التركي لوقف إطلاق النار في إدلب.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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