كورونا.. أميركا تتخطى 20 مليون إصابة والسلالة الجديدة تصل تركيا

مع بداية العام الجديد، تجاوزت الولايات المتحدة عتبة الـ20 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

ووفقا لتلك الإحصاءات أيضا، فقد بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد بسبب كوفيد-19 أكثر من 346 ألف وفاة، وتعد الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تضررا من الجائحة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 2.3 مليون إصابة.

وفي أوروبا، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا متواصلا في حالات الإصابة بالفيروس لدى بريطانيا.

فقد تم تسجيل أكثر من 53 ألف إصابة مؤكدة اليوم الجمعة، وهو رابع يوم على التوالي تتخطى فيه الإصابات الجديدة 50 ألفا.

تشديد حظر التجول في فرنسا

وفي فرنسا، أعلنت الحكومة زيادة ساعات حظر التجول في 15 منطقة في شمال شرق البلاد وجنوب شرقها، اعتبارا من السبت، لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة في تصريح لقناة "تي إف 1" (TF1) "سنقوم بتقييم أثر توسيع حظر التجول في تلك المناطق على انتشار الفيروس في بقية أنحاء البلاد".

وأضاف أنه "إذا تدهور الموقف أكثر في بعض المناطق، سنتخذ القرارات اللازمة. الإجراءات تدريجية ومن الممكن بالطبع، من حيث المبدأ، أن تصل إلى حد العزل العام".

فرنسا سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في غرب أوروبا (الأناضول)

وفرضت فرنسا العزل العام مرتين بالفعل، قبل أن يتم تخفيف الإجراءات في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وسجلت فرنسا أعلى عدد إصابات بكوفيد-19 في غرب أوروبا وتحتل المركز الخامس على مستوى العالم.

تركيا ترصد السلالة الجديدة

في غضون ذلك رصدت تركيا إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي كانت بريطانيا قد كشفت عنها.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تشخيص 15 إصابة بالسلالة الجديدة لدى أشخاص قادمين من بريطانيا، لكنه أكد أن الوضع تحت السيطرة.

وأوضح قوجة في بيان أن بلاده اتخذت التدابير اللازمة إزاء السلالة الجديدة، وعلقت الرحلات القادمة من بريطانيا.

وذكر أنه تم إجراء مسح على المصابين بكورونا القادمين من بريطانيا في الفترة الماضية، وتشخيص تلك الإصابات الـ 15 بالسلالة الجديدة.

وأردف أن هؤلاء المصابين يخضعون للحجر الصحي منذ بداية المسح، وكذلك المخالطين لهم، لافتا إلى إجراء عملية مسح أوسع، موضحا أنه لم يتم تشخيص أي إصابة بالسلالة الجديدة داخل البلاد.