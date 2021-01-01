البث الحي
كوفيد-19|سياسة

كورونا.. أميركا تتخطى 20 مليون إصابة والسلالة الجديدة تصل تركيا

الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا من الوباء (غيتي)
الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا من الوباء (غيتي)
1/1/2021

مع بداية العام الجديد، تجاوزت الولايات المتحدة عتبة الـ20 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

ووفقا لتلك الإحصاءات أيضا، فقد بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد بسبب كوفيد-19 أكثر من 346 ألف وفاة، وتعد الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تضررا من الجائحة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 2.3 مليون إصابة.

وفي أوروبا، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا متواصلا في حالات الإصابة بالفيروس لدى بريطانيا.

فقد تم تسجيل أكثر من 53 ألف إصابة مؤكدة اليوم الجمعة، وهو رابع يوم على التوالي تتخطى فيه الإصابات الجديدة 50 ألفا.

 

تشديد حظر التجول في فرنسا

وفي فرنسا، أعلنت الحكومة زيادة ساعات حظر التجول في 15 منطقة في شمال شرق البلاد وجنوب شرقها، اعتبارا من السبت، لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة في تصريح لقناة "تي إف 1" (TF1) "سنقوم بتقييم أثر توسيع حظر التجول في تلك المناطق على انتشار الفيروس في بقية أنحاء البلاد".

وأضاف أنه "إذا تدهور الموقف أكثر في بعض المناطق، سنتخذ القرارات اللازمة. الإجراءات تدريجية ومن الممكن بالطبع، من حيث المبدأ، أن تصل إلى حد العزل العام".

فرنسا سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في غرب أوروبا (الأناضول)

وفرضت فرنسا العزل العام مرتين بالفعل، قبل أن يتم تخفيف الإجراءات في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وسجلت فرنسا أعلى عدد إصابات بكوفيد-19 في غرب أوروبا وتحتل المركز الخامس على مستوى العالم.

تركيا ترصد السلالة الجديدة

في غضون ذلك رصدت تركيا إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي كانت بريطانيا قد كشفت عنها.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تشخيص 15 إصابة بالسلالة الجديدة لدى أشخاص قادمين من بريطانيا، لكنه أكد أن الوضع تحت السيطرة.

وأوضح قوجة في بيان أن بلاده اتخذت التدابير اللازمة إزاء السلالة الجديدة، وعلقت الرحلات القادمة من بريطانيا.

وذكر أنه تم إجراء مسح على المصابين بكورونا القادمين من بريطانيا في الفترة الماضية، وتشخيص تلك الإصابات الـ 15 بالسلالة الجديدة.

وأردف أن هؤلاء المصابين يخضعون للحجر الصحي منذ بداية المسح، وكذلك المخالطين لهم، لافتا إلى إجراء عملية مسح أوسع، موضحا أنه لم يتم تشخيص أي إصابة بالسلالة الجديدة داخل البلاد.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

في آخر يوم من 2020.. منظمة الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكورونا

منحت منظمة الصحة العالمية الخميس أول موافقة طارئة لها منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 على لقاح “فايزر-بيونتك”، في خطوة من شأنها تسهيل الطريق أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة، وفق بيان المنظمة.

المزيد من كوفيد-19

لقاح أسترازينيكا-أكسفورد.. حصان طروادة الذي يحمي 100% من حالات كورونا الحادة

كورونا.. نصف مليون وفاة بأميركا اللاتينية والسلالة الجديدة تصل الولايات المتحدة وبريطانيا توسع قيود المستوى الرابع

حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في إيطاليا (رويترز)

في اللحظات الأخيرة.. ترامب يوقّع تحت الضغط على حزمة التحفيز الاقتصادي الخاصة بكورونا

ترامب شكك الأسبوع الماضي في مشروع حزمة المساعدات التي طال انتظارها (رويترز)

كورونا.. أوروبا تبدأ اليوم حملتها الكبرى للتطعيم من الفيروس وكندا تسجل أول إصابتين بطفرته الجديدة

دول الاتحاد الأوروبي تبدأ الأحد حملة شاملة ومتزامنة للتطعيم ضد كورونا (غيتي إيميجز)
الأكثر قراءة

11 طعاما ابتعد عنها قبل الذهاب للفراش

الصناعات الدفاعية التركية.. مكاسب اقتصادية وباب جديد للتجارة الخارجية

مدفع رشاش متعدد الفوهات من إنتاج أسيلسان التركية في أحد المعارض (الجزيرة-أرشيف)

البريطانيون خارج الاتحاد الأوروبي.. هكذا بدا الوضع في اليوم الأول وجونسون حريص على ألا يخسروا هذين المنتجين

طوت بريطانيا الجمعة صفحة مدتها نحو نصف قرن بعد إنجاز خروجها الكامل من الاتحاد الأوروبي (الجزيرة)

بعد عام من اغتيال سليماني.. طهران تلمح إلى انتقام محتمل في الداخل الأميركي وواشنطن ترصد تأهبا إيرانيا بالخليج