شاهد: متطرفون إسرائيليون يعتدون على سيارات فلسطينيين بالقدس الغربية

وثّق تسجيل مصور نجاة شابين فلسطينيين من اعتداء يمينيين إسرائيليين على سيارتهما في القدس الغربية، وتعرض فلسطينيون آخرون لهجمات، في حين اشتبكت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مع متطرفين إسرائيليين خلال احتجاجات بأماكن متفرقة مساء أمس الخميس.

وأوضح مقطع مصور نشرته وسائل إعلام إسرائيلية حشدا من اليمينيين وهم يهاجمون سيارة فيها فلسطينيان، حيث ألقوا على السيارة الحجارة وأدوات حادة، وفتحوا بابها وهم يهتفون "اهجموا، أمسكوه، ألقوا الحجارة".

وحاول أحدهما الدفاع عن نفسه ومواجهة الحشود بعد ترجله من السيارة، في حين فرّ الآخر بسيارته من المكان، ولم يتضح إن كانا أصيبا بجروح نتيجة الاعتداء.

وقال شهود عيان إن عددا من السيارات الفلسطينية التي تواجدت على مقربة من مواقع الاحتجاجات تعرضت لهجمات من قبل اليمينيين الإسرائيليين.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية -في بيان اليوم الجمعة- إن متطرفين نظموا احتجاجات في أماكن متفرقة بالقدس الغربية، مساء الخميس، مضيفة أن قوات الشرطة تحركت ضد أعمال الشغب، وأن عناصرها تعرضوا للرشق بالحجارة والبيض والاعتداء.

תיעוד מהפגנה, שוטרי מג"ב גוררים צעירה על הרצפה כשהיא צועקת "אני לא עושה כלום"

(צילום: לא ידוע) pic.twitter.com/2Ag2yVN5EA — צבי מאיר (@tzvi_meir) December 31, 2020

وأردف البيان أن ذلك أدى إلى إلحاق أضرار بعدة سيارات للشرطة ومركبات مدنية وحافلات عامة، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للطرق وحرق العبوات والاختناقات المرورية.

وقدر البيان مشاركة مئات المتطرفين بالاحتجاجات العنيفة، وقال إنهم أشعلوا النيران في حاويات القمامة بعدة مناطق.

עוד ערב של הפגנות נגד המשטרה בעקבות מותו של אהוביה סנדק. שלושה בלשים שעצרו מפגין לקחו אותו לסימטה צדדית. בסימטה המפגינים פוצצו את הבלשים והתעמתו איתם לבדם במשך דקות ארוכות ללא שום סיוע@ynetalerts pic.twitter.com/mehJPk6ePv — גלעד כהן | Gilad Cohen (@GiladCohenJR) December 29, 2020

كما أكدت الشرطة إصابة شرطي يركب دراجة نارية بحجر في يده، وأعلنت اعتقال 20 متظاهرا بتهمة "الإخلال بالنظام وإحداث أضرار وإغلاق طرق النقل".

وينظم يمينيون إسرائيليون منذ عدة أيام احتجاجات بالقدس الغربية على مقتل مستوطن الأسبوع الماضي، أثناء مطاردة الشرطة له في الضفة الغربية المحتلة.