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شاهد: متطرفون إسرائيليون يعتدون على سيارات فلسطينيين بالقدس الغربية

متطرفون إسرائيليون يعتدون على سيارة فلسطينيين بالقدس الغربية (مواقع التواصل)
متطرفون إسرائيليون يعتدون على سيارة فلسطينيين بالقدس الغربية (مواقع التواصل)
1/1/2021

وثّق تسجيل مصور نجاة شابين فلسطينيين من اعتداء يمينيين إسرائيليين على سيارتهما في القدس الغربية، وتعرض فلسطينيون آخرون لهجمات، في حين اشتبكت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مع متطرفين إسرائيليين خلال احتجاجات بأماكن متفرقة مساء أمس الخميس.

وأوضح مقطع مصور نشرته وسائل إعلام إسرائيلية حشدا من اليمينيين وهم يهاجمون سيارة فيها فلسطينيان، حيث ألقوا على السيارة الحجارة وأدوات حادة، وفتحوا بابها وهم يهتفون "اهجموا، أمسكوه، ألقوا الحجارة".

وحاول أحدهما الدفاع عن نفسه ومواجهة الحشود بعد ترجله من السيارة، في حين فرّ الآخر بسيارته من المكان، ولم يتضح إن كانا أصيبا بجروح نتيجة الاعتداء.

وقال شهود عيان إن عددا من السيارات الفلسطينية التي تواجدت على مقربة من مواقع الاحتجاجات تعرضت لهجمات من قبل اليمينيين الإسرائيليين.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية -في بيان اليوم الجمعة- إن متطرفين نظموا احتجاجات في أماكن متفرقة بالقدس الغربية، مساء الخميس، مضيفة أن قوات الشرطة تحركت ضد أعمال الشغب، وأن عناصرها تعرضوا للرشق بالحجارة والبيض والاعتداء.

وأردف البيان أن ذلك أدى إلى إلحاق أضرار بعدة سيارات للشرطة ومركبات مدنية وحافلات عامة، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للطرق وحرق العبوات والاختناقات المرورية.

وقدر البيان مشاركة مئات المتطرفين بالاحتجاجات العنيفة، وقال إنهم أشعلوا النيران في حاويات القمامة بعدة مناطق.

كما أكدت الشرطة إصابة شرطي يركب دراجة نارية بحجر في يده، وأعلنت اعتقال 20 متظاهرا بتهمة "الإخلال بالنظام وإحداث أضرار وإغلاق طرق النقل".

وينظم يمينيون إسرائيليون منذ عدة أيام احتجاجات بالقدس الغربية على مقتل مستوطن الأسبوع الماضي، أثناء مطاردة الشرطة له في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول

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