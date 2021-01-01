حماس تكشف عن مساع جديدة لتحقيق المصالحة الفلسطينية

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، وجود مساع جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل إنجاز المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، حسب ما أوردته وكالة "معا" الإخبارية.

ونقلت الوكالة عن هنية قوله إن المصالحة "حجر الزاوية والركن الأساس في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وشطب حقوقنا في الأرض والمقدسات والعودة".

وأضاف أن حركة حماس تجري اتصالات داخلية وخارجية من أجل إنجاح هذه الجهود والتحركات "لاستكمال ما بدأناه من خطوات في حوارنا مع الإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والفصائل الوطنية والإسلامية لإنجاز متطلبات الوحدة.

ولم يشر هنية إلى أي تفاصيل عن طبيعة هذه الاتصالات وما نجم عنها من نتائج.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقدت حركتا حماس وفتح لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة لبحث جهود تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي التقى وفدان من الحركتين بمدينة إسطنبول، واتفقا على "رؤية" ستُقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

لكن الجهود تعرقلت بعد ذلك، وتبادلت الحركتان الاتهامات بشأن الجهة المتسببة في تعطيل جهود المصالحة.

وقالت حركة فتح في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن حوارات المصالحة الفلسطينية لم تنجح بسبب خلافات مع حماس إزاء مواعيد إجراء الانتخابات.