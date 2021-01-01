أميركا.. بنس يتهرب من قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية والبيت الأبيض يؤكد تعاونه في انتقال السلطة

طلب مايك بنس نائب الرئيس الأميركي من قاض فدرالي إبطال دعوى قضائية رفعها عليه نائب جمهوري لدفعه إلى قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، في حين اتهم مسؤول بالبيت الأبيض فريق الرئيس المنتخب جو بايدن بالكذب بشأن عدم التعاون في انتقال السلطة.

وأبلغ بنس قاضيا فدراليا في تكساس بأنه لا يمكن اعتباره مدعى عليه مناسبا في تلك الدعوى.

وكانت الدعوى التي رفعها النائب لوي غوميرت تطالب بتوسيع صلاحيات نائب الرئيس خلال عملية تصديق الكونغرس على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأربعاء المقبل، حتى يجوز له اختيار أعضاء المجمع الانتخابي.

وشجّع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مؤيديه في تغريدة أمس على التجمع في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني، في محاولة أخيرة للضغط على الكونغرس من أجل عدم المصادقة على فوز بايدن.

عدم التعاون

من جهة أخرى، قال مدير مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض راسل فوت إن فريق بايدن، أدلى بعدة تصريحات كاذبة عن عدم تعاون المكتب في عملية انتقال السلطة.

وأكد المسؤول الإداري أن السجلات تظهر مشاركة مكتبه مشاركة كاملة في العملية الانتقالية.

وكان الفريق الانتقالي لبايدن، قد اتهم عدة وكالات حكومية بعدم التعاون معه خلال الفترة الحالية، وخص بالذكر وزارة الدفاع ومكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض.

وقال فريق بايدن أمس إن خفض التعاون من إدارة ترامب في عملية تسليم السلطة قد يؤخر عملية إقرار الميزانية الاتحادية.

السيناتور الجمهوري ديفيد بيرديو خلال حملته الانتخابية (رويترز)

انتخابات جورجيا

في سياق آخر، أعلن السيناتور الجمهوري ديفيد بيرديو أمس الخميس أنه قرر الخضوع لحجر صحي بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا، موقفا بذلك حملته الانتخابية قبل أقل من أسبوع من انتخابات فرعية مزدوجة وحاسمة في ولاية جورجيا التي ستحدد ميزان القوى في مجلس الشيوخ.

وكان مقررا أن يكون بيرديو إلى جانب ترامب في تجمع مساء الاثنين في أحد المعاقل المحافظة في جورجيا. لكن فريقه أوضح في بيان أن السيناتور الجمهوري كان على "اتصال وثيق" بشخص مصاب بكورونا، من دون أن يذكر ما إذا كان بيرديو سيتمكن من المشاركة في التجمع.

وأضاف فريقه أن نتيجة اختبارات الفيروس التي خضع لها بيرديو وزوجته "جاءت اليوم سلبية، ولكن بناءً على نصائح طبية، فإنهما سيخضعان لحجر صحي".

وحظيت انتخابات جورجيا المرتقبة الثلاثاء باهتمام على الصعيد الوطني، فنتيجتها ستساهم في تحديد إلى أي مدى سيتمكن بايدن من تمرير أجندته السياسية عبر الكونغرس ليتم إقرارها في صورة قوانين.

وسيكون على الديمقراطيين الفوز بالمقعدين ليتمكنوا من السيطرة على مجلس الشيوخ، بينما سيكون على الجمهوريين المحافظة على مقعد واحد فقط لضمان احتفاظهم بالأغلبية.

وشدد الجمهوريون على أهمية الفوز بانتخابات جورجيا التي يرون فيها آخر خطوط الدفاع في مواجهة ما يصفونها بأجندة اليسار الراديكالي.