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سياسة

العراق.. اكتشاف لغم بحري كبير في ناقلة نفط وفريق أمني يحاول تفكيكه

السلطات العراقية وجدت اللغم ملتصقا بالناقلة في المياه الدولية (مواقع التواصل)
السلطات العراقية وجدت اللغم ملتصقا بالناقلة في المياه الدولية (مواقع التواصل)
1/1/2021-|آخر تحديث: 1/1/202111:04 PM (مكة المكرمة)

قالت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، إن لغما بحريا "كبيرا" التصق بناقلة نفط في المياه الدولية قبالة السواحل العراقية، وإن فريقا مختصا توجه إليها لإبطال مفعول اللغم.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع -في بيان- أنه لوحظ عصر أمس الخميس وجود جسم غريب التصق بإحدى الناقلات.

وذكر البيان أن الناقلة كانت تزود سفينة أخرى بالوقود في منطقة الانتظار بالمياه الدولية على بعد 28 ميلا بحريا (52 كيلومترا) من الموانئ النفطية العراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن الناقلة كانت استأجرتها شركة سومو العراقية الحكومية لتسويق النفط، من دون الإشارة إلى الجهة المالكة للسفينة.

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية "شكلت فريق معالجة المتفجرات، ونُقل جوا إلى ميناء الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية توجه إلى السفينة".

وأشار إلى أن الفريق أخلى السفينة التي تتزود بالوقود، ويعمل على إبطال اللغم في الناقلة المستهدفة وإخلائها من طاقهما.

صعوبة بإزالة اللغم

من جهة أخرى، قالت مصادر للجزيرة إن الأجهزة الأمنية العراقية تواجه صعوبة في إزالة اللغم لكونها غير مدربة على هذا النوع من الألغام.

وذكرت المصادر أن الناقلة ترفع علم ليبيريا، ومهمتها نقل الوقود من الموانئ العراقية وتزويد السفن به في المياه الدولية.

وأضافت أنه في اللحظة التي اكتشف عندها قبطان الناقلة اللغم، كانت سفينة هندية تتزود منها بالوقود.

وقال مراسل الجزيرة في بغداد، أمير فندي، إن مصادر في الموانئ العراقية تحدثت عن خطورة اللغم نظرا إلى حجمه. وأشار إلى أن السلطات لم توضح بعد كيف التصق اللغم بالناقلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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