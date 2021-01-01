الرئيس التونسي: الوضع زاد تعقيدا السنة المنقضية وأطراف سعت لإجهاض اتفاقات أبرمناها مع دول أخرى

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن سنة 2020 المنقضية لم تكن هيّنة على تونس، في ظل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية فاقمها تفشي فيروس كورونا.

ففي كلمة توجه بها مساء أمس الخميس للتونسيين بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، قال سعيد إن السنة المنقضية لم تكن سنة عادية على كل المستويات.

وعدّد مظاهر الأزمة، مشيرا إلى الأزمة الاقتصادية التي زادتها صعوبة جائحة كورونا، والاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وتحدث سعيد عما وصفها بالتجاذبات السياسية والصراعات داخل البرلمان، والتي قال إنها بلغت حد استخدام العنف.

كما تحدث عن ترتيبات متواصلة لإدخال تعديلات على حكومة هشام المشيشسي التي تولت مهامها في سبتمبر/أيلول الماضي، وتوجيه لائحة لوم ضدها، على الرغم من أن المشاورات لتشكيلها استغرقت وقتا.

إجهاض اتفاقات

وبعد أن استعرض المساعي التي قام بها خلال زيارته للخارج لجلب مكاسب للبلاد، اتهم الرئيس التونسي أطرافا لم يسمّها بالسعي إلى إجهاض اتفاقات أبرمتها تونس مع بلدان أخرى.

واعتبر أنه لم يتحقق شيء تقريبا من مطالب الشعب التونسي خلال السنوات العشر الأخيرة رغم تعاقب الحكومات، قائلا إنه يشعر بألم حين يستمع لأنّات الشعب نتيجة للتفقير والتجاهل والتنكيل، على حد تعبيره.

وذكر سعيد أنه سيقدم في أقرب وقت مبادرات تشريعية، إحداها تتعلق بإحداث مؤسسة تعنى بعائلات الشهداء والجرحى من العسكريين والأمنيين وبعائلات شهداء الثورة وجرحاها، وأخرى بالصلح الجزائي.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن أمس موافقته على مبادرة تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) لتنظيم حوار للمساعدة في الخروج من الأزمات الراهنة.