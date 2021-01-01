شرطة الاحتلال تمنع المصلين من الوصول إلى الأقصى

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلين في القدس المحتلة من الوصول إلى المسجد الأقصى اليوم الجمعة، باستثناء المجاورين له في البلدة القديمة.

وأقامت شرطة الاحتلال حواجز على مداخل البلدة القديمة، واضطر المصلون إلى أداء صلاة الجمعة أمام ساحات باب العامود، أبرز أبواب القدس.

وقال المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب في تصريح للجزيرة، إن ألفي مصلٍّ على الأقل من السكان المجاورين للمسجد أدوا صلاة الجمعة.

وأشار الخطيب إلى أن إدارة المسجد تعمل بكل إمكاناتها للحد من تفشي فيروس كورونا بين المصلين.

وكانت سلطات الاحتلال تذرّعت بالإجراءات الاستثنائية لمكافحة الوباء، لمنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى.