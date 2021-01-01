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سياسة|فلسطين

شرطة الاحتلال تمنع المصلين من الوصول إلى الأقصى

سلطات الاحتلال تتخذ جائحة كورونا ذريعة لمنع المصلين من الوصول إلى الأقصى (الأناضول)
سلطات الاحتلال تتخذ جائحة كورونا ذريعة لمنع المصلين من الوصول إلى الأقصى (الأناضول)
1/1/2021

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلين في القدس المحتلة من الوصول إلى المسجد الأقصى اليوم الجمعة، باستثناء المجاورين له في البلدة القديمة.

وأقامت شرطة الاحتلال حواجز على مداخل البلدة القديمة، واضطر المصلون إلى أداء صلاة الجمعة أمام ساحات باب العامود، أبرز أبواب القدس.

وقال المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب في تصريح للجزيرة، إن ألفي مصلٍّ على الأقل من السكان المجاورين للمسجد أدوا صلاة الجمعة.

وأشار الخطيب إلى أن إدارة المسجد تعمل بكل إمكاناتها للحد من تفشي فيروس كورونا بين المصلين.

وكانت سلطات الاحتلال تذرّعت بالإجراءات الاستثنائية لمكافحة الوباء، لمنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة

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