كورونا اليوم.. حصيلة قياسية في دولتين عربيتين واقتصاد العالم يخسر 375 مليار دولار شهريا

سجلت الإمارات والأردن حصيلة غير مسبوقة من الإصابات بفيروس كورونا، في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوباء يكبد الاقتصاد العالمي 375 مليار دولار شهريا.

عالميا، تجاوز عدد وفيات وباء كورونا مليونا و16 ألفا، كما تخطى عدد المصابين 34 مليونا، أما عدد المتعافين فزاد بدوره عن 25 مليونا، وذلك في وقت تواجه بعض الدول موجات جديدة من الوباء، مما اضطر بعضها لفرض الإغلاق العام مرة أخرى.

وقد عاد الوباء للتفشي بسرعة في دول أوروبية على غرار فرنسا وبريطانيا، كما تشهد الهند انتشارا واسعا للمرض في ضوء تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات تفوق أحيانا تفوق أحيانا 80 ألف إصابة يوميا.

وفيما يلي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول 2020 حسب توقيت مكة المكرمة:

23:03- فرنسا: الإصابات تعاود الارتفاع

ارتفعت مجددا اليوم حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا، حيث أحصت مؤسسة الصحة العامة نحو 13 ألف إصابة جديدة بالفيروس في حصيلة تقارب الحصيلة القياسية التي تسجيلها قبل أيام، وهو ما يرفع المجموع إلى أكثر من 563 ألف إصابة.

كما أحصت مؤسسة الصحة 64 وفاة جديدة لترتفع الحصيلة إلى نحو 32 ألف حالة وفاة.

22:57- حصيلة قياسية في الإمارات

سجلت الإمارات اليوم الأربعاء عددا غير مسبوق من الإصابات بفيروس كورونا بواقع 1100 إصابة جديدة ليرتفع المجموع إلى أكثر من 94 ألف إصابة منذ تفشي الوباء في هذه الدولة الخليجية أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

كما سجلت 3 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 419 حالة وفاة خلال نفس المدة.

22:25- دعوة أممية لتوفير تمويل فوري لشراء لقاحات للدول الفقيرة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة افتراضية اليوم الأربعاء الدول الغنية إلى أن توفر على الفور 15 مليار دولار لتمويل شراء وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا في المستقبل في البلدان الأكثر احتياجا.

وسبق أن أنشئت آلية تعاون دولي تحت رعاية منظمة الصحة العالمية لضمان عدم احتكار الدول المتقدمة للأدوية واختبارات الكشف واللقاحات التي تُنتج لاحقاً ضد فيروس كورونا.

لكن هذه الآلية المسماة "أكت-أكسيليريتور" لم تتلق سوى 3 من 38 مليار دولار لازمة لشراء ملياري جرعة من اللقاحات، و245 مليون دواء، و500 مليون اختبار كشف بحلول نهاية عام 2021.

محل مغلق في تل أبيب عقب فرض الإغلاق الشامل مجددا بسبب تسارع تفشي فيروس كورونا (وكالة الأناضول)

22:05- ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى بلجيكا

أصدرت الخارجية الألمانية مساء اليوم الأربعاء تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى كل أنحاء بلجيكا نظرا لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وفي وقت سابق اليوم، تخطت حصيلة الوفيات في بلجيكا جراء الفيروس 10 آلاف وفاة، في حين تجاوز إجمالي الإصابات 117 ألفا.

21:04- نتنياهو: الخروج من الإغلاق قد يستغرق عاما

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم أن الخروج من الإغلاق الشامل الذي فُرض مؤخرا للحد من تسارع تفشي وباء كورونا سيكون بطيئا وتدريجيا، ويمكن أن يستمر لعام كامل.

وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لحكومته، قال نتنياهو إن الخروج من الإغلاق هذه المرة سيكون بطيئا وتدريجيا ولن يكون سريعا مثل حدث في المرة الماضية، داعيا إلى إعداد خطة للتعامل مع 5 آلاف مصاب بكورونا في حالة حرجة بحلول فصل الشتاء.

ودخلت إسرائيل في إغلاق شامل بداية من 18 سبتمبر/أيلول، وتم تشديده الجمعة الماضية، وكان يفترض أن يستمر حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول، أي لثلاثة أسابيع فقط.

20:30- حصيلة كبيرة من الإصابات في لبنان

سجل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع المجموع إلى نحو 40 ألفا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

كما سجلت 6 وفيات جديدة جراء الفيروس ليصل الإجمالي إلى 367 حالة وفاة.

19:53- التشيك تفرض الطوارئ مجددا

ستفرض جمهورية التشيك حالة الطوارئ مجددا لمدة 30 يوما أخرى بداية من الاثنين المقبل بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وكانت السلطات فرضت في وقت سابق من العام الحالي الإغلاق العام لمدة شهرين، وفق ما أكدته الحكومة اليوم.

وبمجرد دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، ستتمكن الحكومة من تقييد حرية السكان في التجمع، وستتمكن المحاكم من فرض غرامات أعلى على انتهاكات توجيهات السلامة الطبية.

التجارب السرسرية أثبتت أن عقار هيدروكسي كلوروكين لا يمنع للإصابة بفيروس كورونا (رويترز)

19:22- جونسون لا يريد العودة للإغلاق الشامل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إنه لا يريد العودة للإغلاق الشامل لاحتواء الموجة الجديدة من فيروس كورونا، وأضاف أن الحكم على الإجراءات التي اتخذتها حكومته لوقف تزايد الإصابات والوفيات سيكون خلال أيام أو أسابيع.

وتأتي تصريحات جونسون في وقت وافق مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة على تمديد السلطات الاستثنائية التي كان منحها للحكومة لفرض إجراءات لمكافحة الوباء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 7108 إصابات جديدة بفيروس كورونا بانخفاض طفيف مقارنة بأمس الثلاثاء.

كما أحصت 71 حالة وفاة جديدة، وهي نفس الحصيلة المسجلة أمس.

18:49- العقار الذي روج له ترامب لا يمنع العدوى بالفيروس

أظهرت نتائج تجارب سريرية أجرتها جامعة بنسلفانيا ونشرت اليوم في مجلة "غاما إنترنال ميديسين" (JAMA Internal Medicine) أن عقار الملاريا " هيدروكسي كلوروكين" الذي روج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أشهر بوصفه دواء ناجعا ضد فيروس كورونا لم يظهر أي فائدة في الحد من الإصابة بين العاملين في القطاع الصحي.

وفي الدراسة التي شملت 125 مشاركا، أصيب أربعة ممن تناولوا هيدروكسي كلوروكين كعلاج وقائي لمدة ثمانية أسابيع بفيروس كورونا، وجاءت نتائج فحص أربعة ممن تناولوا العقار إيجابية.

وكان هؤلاء الثمانية جميعا إما بدون أعراض أو لديهم أعراض خفيفة لا تتطلب دخول المستشفى، وفقا لنتائج التجارب السريرية.

وقال باحثون من جامعة بنسلفانيا إن البحث يظهر أنه لا يمكن التوصية بالاستخدام الروتيني للدواء بين العاملين في مجال الرعاية الصحية للوقاية من كورونا.

وتؤكد الدراسة إلى حد كبير نتائج تجربة سريرية أجريت في يونيو/حزيران الماضي، وأظهرت أن هيدروكسي كلوروكين كان غير فعال في منع العدوى بين الأشخاص المعرضين لفيروس كورونا.

وكان ترامب بدأ الترويج لهذا الدواء المضاد للملاريا في مايو/أيار الماضي حين أعلن للصحفيين أنه شرع في تعاطيه بعد أن ثبتت إصابة اثنين من موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا، لكن الدراسات توصلت إلى أن العقار لا يقدم فائدة تذكر للوقاية.

غوتيريش قال إن محاربة البشر للطبيعة نتج عنها أمراضمثل كورونا (رويترز)

18:04- كلفة باهظة لمكافحة الوباء عالميا

كشف الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم أن وباء كورونا يكلف اقتصاد العالم خسائر بنحو 375 مليار دولار شهريا منذ تفشيه خارج الصين مطلع العام الجاري.

وخلال جلسة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "تسريع القضاء على كورونا: حلول جديدة منصفة لإنقاذ الأرواح وإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي"، بحضور رؤساء دول وحكومات وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المانحة، حذر غوتيريش من أن تهديد كورونا ينمو بسرعة البرق، وأن الأسوأ قادم رغم الجهود غير العادية لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال إنه يجب على البشرية أن تتوقف عن "شن حرب على الطبيعة"، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الأمراض مثل فيروس كورونا.

18:03 – ألمانيا تقدم مساهمة إضافية لتمويل جهود مكافحة كورونا

أعلنت ألمانيا زيادة مساعداتها المخصصة لبرنامج الأمم المتحدة للتعاون العالمي في مجال تطوير وتوزيع لقاح محتمل ضد فيروس كورونا.

فخلال مؤتمر رقمي للأمم المتحدة، وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء بتقديم 100 مليون يورو إلى التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين (غافي).

17:32- جنوب أفريقيا تضع دولا على القائمة السوداء

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا اليوم أنها لن تسمح بدخول السياح من بلدان تتجاوزها في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ومنها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والهند وهولندا وروسيا، وذلك عند فتح حدودها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

لكن وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية ناليدي باندور قالت إن بلادها ستستثني من الحظر المفروض على تلك البلدان "العالية الخطورة" المسافرين لغرض العمل من ذوي المهارات النادرة والضرورية مثل الدبلوماسيين والعائدين إلى الوطن والمستثمرين.

يذكر أن جنوب أفريقيا من بين الدول المتضررة كثيرا من الوباء، حيث سجلت حتى الآن 672 ألف إصابة بالفيروس، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة.

سيدة إيرانية تقرأ القرآن قرب سرير صغيرها المصاب بفيروس كورونا في مستشفى بطهران (رويترز)

17:20- وفيات إيران تتجاوز 26 ألفا

أحصت إيران اليوم الأأربعاء 183 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 26 ألفا و169 وفاة، وهي الحصيلة الأعلى في الشرق الأوسط، في حين تجاوزت الإصابات 457 ألفا بعد تسجيل أكثر من 3500 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وفي تصريحات نفلها الإعلام الرسمي اليوم، عبر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، خاصة في طهران، وحذر من أن غرامات قد تُفرض قريبا على سكان المدينة الذين لا يضعون الكمامات أو ينتهكون تدابير وقائية صحية أخرى.

17:11- أكثر من 600 إصابة في الكويت

أحصت الكويت اليوم 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز الإجمالي 105 آلاف مصاب تعافى منهم أكثر من 96 ألفا.

كما سُجلت 3 حالات وفاة ليصل المجموع إلى 610 وفيات.

17:01- الأردن: حصيلة غير مسبوقة من الإصابات واستمرار تعليق دوام المدارس وإعادة فتح المساجد

في حصيلة غير مسبوقة، سجل الأردن اليوم 1767 إصابة جديدة بفيروس كورونا – ليرتفع الإجمالي منذ بدء تفشي الوباء في المملكة أوائل مارس/آذار الماضي إلى نحو 12 ألفا، بالإضافة إلى 4 وفيات ترفع الإجمالي إلى 61 حالة وفاة، وفق ما أعلنه وزير الصحة الأردني سعد جابر.

في الأثناء، أعلن وزير التربية الأردني اليوم عن استمرار تعليق دوام المدارس الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك في إطار إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا.

وبالتزامن، أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية عن إعادة فتح المساجد يوم غد الخميس بعد إغلاق دام أسبوعين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ذوو مريض توفي بفيروس كورونا يعتدون على طبيب في مدينة النجف (رويترز)

16:36- عشرات الوفيات ونحو 5 آلاف إصابة جديدة في العراق

يستمر انتشار فيروس كورونا بوتيرة مرتفعة في العراق الذي سجل اليوم نحو 5 آلاف إصابة جديدة مما يرفع المجموع إلى نحو 363 ألف مصاب تعافى منهم 292 ألفا.

كما سجلت 59 حالة وفاة جديدة جراء الوباء مما يرفع الإجمالي إلى 9181 وفاة.

16:35- وفيات جديدة في ليبيا

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم بتسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى المجموع 34 ألفا و500 مصاب بالمرض تعافى منهم أكثر من 19 ألفا.

كما أحصى المركز 11 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل المجموع إلى 551 وفاة.

16:11- وفيات ومئات الإصابات في السعودية

أحصت السلطات الصحة في السعودية اليوم 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4768 وفاة.

كما سُجلت 418 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ المجموع 334 ألفا و605 مصابين تعافى منهم أكثر من 319 ألفا.

طفلة في غزة تخضع لفحص كورونا (وكالة الأناضول)

15:59- حصيلة قياسية جديدة في هولندا

في حصيلة قياسية جديدة، سجلت هولندا اليوم نحو 3300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكانت هذه الدولة الأوروبية تسجل كل يوم تقريبا منذ منتصف سبتمبر/أيلول الجاري ارتفاعات قياسية في عدد المصابين بالفيروس حتى تجاوزت حاجز 3000 مصاب في اليوم للمرة الأولى أمس الثلاثاء.

وللحد من تفشي الوباء، فرضت الحكومة الهولندية الاثنين مجموعة من الإجراءات الجديدة تشمل الحد من التجمعات.

15:57- كورونا تهدد عشرات ملايين الوظائف بقطاع الطيران

أفادت توقعات لمجموعة عمل النقل الجوي نشرت اليوم الأربعاء بأن تأثير فيروس كورونا على السفر قد يهدد 46 مليون وظيفة على مستوى العالم.

وتوقعت المجموعة – التي تمثل شركات طيران ومطارات وصناع طائرات وأطراف أخرى في قطاع الطيران- أن يهدد تباطؤ السفر وبطء التعافي 4.8 ملايين من العاملين في قطاع الطيران وما يربو على نصف 87.7 مليون وظيفة إجمالا يدعمها القطاع على نحو مباشر أو غير مباشر، وتتصل بصناعات الترفيه وسلاسل الإمداد.

وقال رئيس المجموعة ميشيل جيل "نعلم أن الكثير من الوظائف في النقل الجوي والاقتصاد الأوسع المعتمد على الطيران مهددة".

ويأتي هذا التحذير بعد أن خفضت شركات الطيران توقعاتها لحركة الطيران خلال العام الجاري في ظل تجدد تفشي فيروس كورونا والقيود على السفر، وهو ما ألقى بظلاله على التوقعات لوضع قطاع الطيران عالميا.

15:43- أكثر من 400 إصابة جديدة في فلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إحصاء 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، سُجلت أغلبها في الخليل وبيت لحم وقطاع غزة، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 50 ألفا و500 مصاب تعافى منهم ما يزيد عن 41 ألفا.

كما سُجلت 8 حالات وفاة جديدة ليصل المجموع إلى 368 وفاة منذ تفشيه في الأراضي الفلسطينية في مارس/آذار الماضي.

14:26 – الإصابات في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 227 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 251 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 125 ألفا و760، منها 214 وفاة، و122 ألفا و699 حالة شفاء.

14:26 – الإصابات في البحرين

أعلنت البحرين اليوم تسجيل وفاتين و573 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 718 مريضا منه، وهو ما يرفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 70 ألفا و422 حالة، منها 248 وفاة، و64 ألفا و267 حالة تعاف.

13:26 – تمديد القيود المفروضة في جاوا الغربية

مددت السلطات في إقليم جاوا الغربية -وهو أكثر الأقاليم الإندونيسية ازدحاما بالسكان- بعض الإجراءات المفروضة في المناطق المتاخمة للعاصمة جاكرتا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار بعدما مددت جاكرتا القيود الأكثر صرامة المفروضة على الحركة لمدة أسبوعين إضافيين.

12:26 – كيورفاك الألمانية تبدأ المرحلة الثانية في اختبار لقاحها

بدأت شركة "كيورفاك" الألمانية للأدوية الحيوية المرحلة الثانية من اختبار لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركة في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء أنه تم إعطاء اللقاح لأول مشارك في دراسة المرحلة الثانية.

وبحسب بيانات الشركة، تُجرى الدراسة في بيرو وبنما بمشاركة 690 فردا من الأصحاء، ومن المتوقع صدور البيانات الأولى عن المرحلة الثانية في الربع الأخير من هذا العام، وتخطط الشركة بعد ذلك لبدء دراسة المرحلة الثالثة الحاسمة بمشاركة نحو 30 ألف شخص.

وكان يان شتيفنه العضو في مجلس إدارة الشركة قال مؤخرا إن اللقاح يمكن أن يكون متاحا في غضون 6 إلى 9 أشهر.

12:00 – مستشفيات إيران امتلأت بالمصابين

قال عضو المجلس العلمي الإيراني لمكافحة كورونا مسعود مرادي إن مستشفيات البلاد المعنية بمعالجة مصابي الفيروس امتلأت تماما.

وأوضح مرادي في تصريح لإحدى الصحف المحلية الأربعاء أن وفيات وإصابات كورونا تزداد في الفترة الأخيرة بشكل سريع، خاصة في العاصمة طهران وبعض المدن الكبرى.

وشدد على وجوب إعادة فرض التدابير الوقائية المشددة للحد من انتشار الوباء في طهران والمدن الكبرى.

وأضاف أن الكوادر الطبية تعاني من صعوبات كبيرة نتيجة زيادة عدد الإصابات بالفيروس.

11:00 – إسرائيل تقر قانونا لتقييد الاحتجاجات

أقر الكنيست الإسرائيلي فجر الأربعاء قانونا لتقييد التظاهر خلال حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، في خطوة تهدف بحسب معارضي النص إلى وقف الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أشهر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وصوّت 46 نائبا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لصالح القرار الذي عارضه 38 نائبا.

وكان البرلمان قد فشل في وقت سابق في إقرار القانون المتنازع عليه، والذي كان يفترض أن يكون ضمن إجراءات الإغلاق التي أقرت الجمعة.

10:20 – 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي إلى مصر

قال صندوق الثروة السيادي الروسي اليوم إنه وافق على توريد 25 مليون جرعة من لقاحه المحتمل لمرض كوفيد-19 إلى مصر عبر شركة "فاركو" التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر.

وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي عدة صفقات لتصدير لقاح "سبوتنيك في" إلى الخارج، ومنها تصدير 100 مليون جرعة إلى الهند، حيث يتوقع أيضا أن يجري تجارب سريرية.

10:05 – الإصابات في هولندا

زاد إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 6% في هولندا عن أمس، ليصل إلى 122 ألفا و606 حالات حتى صباح اليوم، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا وصل إلى 6443 وفاة، وتعافى من المرض 3911.

09:32 – الدوري الصيني بلا إصابات

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم لم يسجل إصابات بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والحكام وأعضاء الأطقم منذ بداية الموسم في يوليو/تموز، وعلى الأرجح سيسمح بعدد أكبر من الجماهير في المباريات قريبا.

وأضافت الوكالة أمس الثلاثاء أنه تم إجراء 230 ألفا و19 فحصا خلال المسابقة المنقسمة في منطقتي سوجو بالقرب من شنغهاي، وداليان شمال شرقي البلاد، دون تسجيل أي إصابة بالفيروس.

09:24 – شل تخطط لخفض 9 آلاف وظيفة

أعلنت شركة رويال داتش شل اليوم الأربعاء خططا لخفض 9 آلاف وظيفة أو 10% من القوة العاملة فيها، في إطار عملية إعادة تنظيم رئيسية للتحول من شركة عملاقة في قطاع النفط والغاز إلى أنواع طاقة منخفضة الكربون.

وقالت شل -التي بلغ عدد موظفيها 83 ألفا في نهاية 2019- إن عملية إعادة التنظيم ستقود إلى وفورات سنوية تتراوح بين مليارين و2.5 مليار دولار بحلول عام 2022.

09:05 – 80 ألف إصابة جديدة بالهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 80 ألفا و472 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 6 ملايين و225 ألفا و763 حالة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1179 وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 97 ألفا و497 حالة.

08:34 – الإصابات في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 6 وفيات.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 23 ألفا و812 إصابة، والوفيات إلى 413.

ومن بين الإصابات الجديدة كانت هناك 93 إصابة محلية و20 إصابة وافدة من الخارج.

08:24 – بلجيكا تتجاوز عتبة الـ10 آلاف وفاة

تجاوزت بلجيكا -وهي إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد- الأربعاء عتبة الـ10 آلاف وفاة بالوباء بحسب ما أعلن معهد الصحة العام "سيانسانو".

وهذه الدولة -التي يقطنها 11.5 مليون نسمة- سجلت 10 آلاف وفاة، أي بارتفاع 14 وفاة في الساعات الـ24 الماضية وإجمالي 117 ألفا و115 حالة موجبة حتى الآن.

ويأتي ذلك مع استمرار انتشار الوباء في كل أنحاء العالم، خصوصا في أوروبا، حيث ما زال الفيروس ينتشر بمعدلات مرتفعة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ مزيد من التدابير.

07:00 – آلاف الإصابات بفرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 8051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت بيانات الوزارة التي نشرتها الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 550 ألفا و690 حالة، وحصيلة الوفيات إلى 31893 حالة.

06:20 – آلاف الإصابات بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4446 حالة إصابة جديدة، و560 حالة وفاة، مما يعني أن إجمالي عدد المصابين بلغ 738 ألفا و163 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات 77 ألفا و163 حالة.

04:30 – كورونا خلال المناظرة الرئاسية

اشتبك الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن بشدة حول ملفات عدة من أبرزها تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا في أول مناظرة خلت من المصافحة، وعمتها الفوضى وشهدت مقاطعة ترامب لمنافسه مرارا وتبادل الإهانات.

المرشح الديمقراطي جو بايدن يقول خلال المناظرة الرئاسية "لا أثق في تصريحات دونالد ترامب بخصوص التوصل إلى لقاح لمواجهة كورونا"، والرئيس الجمهوري ترامب يقول "سنوفر لقاح كورونا في وقت سريع وسيتولى الجيش مهمة توزيعه".

وقال المرشح الجمهوري مخاطبا الناخبين الأميركيين "كم منكم استيقظ هذا الصباح وكان لديه كرسي فارغ على طاولة المطبخ لأنّ أحدهم مات بسبب كوفيد-19؟".

واستهزأ بايدن بترامب غامزاً من قناة ترامب بشأن أحد أكثر تصريحاته شهرة بقوله "ربّما يمكنك حقن مبيّض الملابس في ذراعك وهذا كفيل بعلاج" فيروس كورونا، مضيفا أن "وفيات كورونا بالولايات المتحدة تمثل 20% منها حول العالم، وترامب لا يملك خطة لمواجهة الفيروس".

ووفقا للبروتوكول الصحي المتّبع بسبب كوفيد-19، استهلت المناظرة من دون أن يتصافح الرجلان السبعينيان عند وصولهما إلى المنصّة، بل توجه كل منهما إلى مكانه.

02:40 – تسجيل إصابات طفيفة في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 124 إصابة جديدة خلال يوم الثلاثاء، و13 حالة وفاة، مقارنة بتسجيل 115 إصابة و18 حالة وفاة في اليوم السابق.

02:30 – عالم ديزني تتخلى عن آلاف الموظفين

أعلنت مجموعة ديزني أنها ستلغي 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا، علما بأن ثلثي الموظفين المشمولين بالقرار يعملون بدوام جزئي.

02:15 – تقييد في ألمانيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن الحكومة ستقيد حجم التجمعات وتفرض غرامات على من يستهينون بضوابط المتابعة.

وأضافت للصحفيين "تعلمنا الكثير وتجاوزنا الصيف بشكل جيد لكننا نعلم أن أوقاتا أصعب بانتظارنا في الخريف والشتاء، الارتفاع التدريجي للإصابات والملحوظ في بعض المناطق يدعو للقلق".

02:05 – إصابات جديدة في جنوب أفريقيا

تم تسجيل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة في جنوب أفريقيا، مما رفع الإجمالي لأكثر من 672 ألف إصابة وأكثر من 16 ألف حالة وفاة.

وما زالت جنوب أفريقيا تتصدر دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.

00:15 – عشرات آلاف الحالات بالبرازيل

أعلنت سلطات البرازيل تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة جديدة، إضافة إلى وفاة 863 شخصا جراء المرض، وبذلك يرتفع عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 4.7 ملايين، كما يصل عدد الوفيات إلى نحو 143 ألفا.

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